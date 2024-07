Alba Carrillo, sobre los piropos entre Miguel Abellán y Feliciano López: "Abellán, no lo intentes, porque te va a dejar insatisfecho"

Alba Carrillo se ha vuelto a acordar de su exmarido, Feliciano López. Lo ha hecho al ser preguntada por los piropos que se lanzaron Miguel Abellán y el tenista, ante los que la modelo se ha mostrado muy contundente con su habitual estilo irónico.

"Abellán, no lo intentes. Más que nada porque te va a dejar insatisfecho. Sigue tu carrera", ha dicho con sarcasmo, acordándose de su ex, ante los micrófonos de Europa Press.

Y no solo eso, ya que, aprovechando que el nombre del torero salía a la palestra, ha recordado cómo este intentó ligar con ella en el pasado. "Eso hace millones de años. Y mira que a Abellán me cae bien, porque a mi hijo le cae bien, se porta muy bien, y es amigo de los primos de Fonsi, pero en su día me tiró los trastos", ha destapado la también escritora.

"Lo que pasa que me sorprende muchísimo porque si le gusté yo... No le puede gustar Feliciano", ha zanjado, haciendo alusión, una vez más, a su exmarido.

Palabras que coinciden con las que también ha dicho sobre la ruptura de Vanesa Romero y Santi Burgoa, otro de sus ex. "No sé cuánto han durado, pero demasiado", ha reconocido Alba Carrillo, sin ninguna pena que la actriz y el periodista ya no estén juntos.

"Vanesa es un pibón, guapa, simpática... A mí siempre me ha parecido una tía espectacular, entonces, ella se merece algo mejor", ha sentenciado, dejando claro que no quiere saber absolutamente nada de él.