El rapero Paulo Londra elige España para reencontrarse con sus fans tras cinco años de espera

España será el primer país que verá la anhelada vuelta a los escenarios de Paulo Londra, con una primera aparición ya anunciada en La Velada del Año, el evento multitudinario que Ibai Llanos organiza anualmente y que se llevará a cabo el 13 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu.

Y no solo eso, ya que el artista argentino ha sorprendido a sus fans anunciando que, el único encuentro cercano en nuestro país con ellos, tendrá lugar el 17 de julio en la legendaria sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas se podrán adquirir a partir de este miércoles, 3 de julio, a través de ticketmaster.es.

Paulo Londra es uno de los nombres que cambiaron la música argentina de la última década. Su irrupción en la escena musical fue tan fulgurante como su exitoso primer álbum Homerun de la mano del hit Adán y Eva que atravesó barreras históricas para un artista latino, como así también su último material Back To The Game, que cuenta con grandes colaboraciones con artistas de talla mundial como Ed Sheeran, Travis Barker y Timbaland.

Su relevancia internacional hizo que en el 2022 interpretara The World is Yours To Take, la canción oficial para la FIFA World Cup junto al rapero Lil Baby, y que en 2019 fuera convocado por Ed Sheeran para formar parte de su exitoso álbum No.6 Collaborations Projects, en el single “Nothing On You”, sacudiendo la escena mundial y compartiendo créditos con artistas de la talla de Eminem, Fifty Cent, Justin Bieber, Travis Scott y Chance The Rapper.

El cantante y rapero, pionero en la exportación del trap y el rap argentino, ha sido clave en romper fronteras y llevar a lo más alto a la escena urbana, convirtiéndose en uno de los artistas más influyentes de la música latinoamericana.

Su extensa batería de éxitos incluye, además, colaboraciones con artistas como Feid, Duki, Bizarrap, De La Ghetto, Justin Quiles, Becky G y Lit Killah, entre otros.