Cristina Pedroche lanza un mensaje ante las críticas por tener estrías: "Si a mí no me preocupa, a los demás tampoco debería"

Cristina Pedroche siempre ha querido mostrarse completamente natural ante sus seguidores. Por ello, siempre se presenta como alguien sin complejos que está contenta con su cuerpo, aunque esto haya provocado críticas en algunas ocasiones. Es por eso, que la televisiva ha querido responder a todos estos mensajes tras compartir una foto en Instagram.

Con la llegada del verano, la recién estrenada como madre decidió disfrutar de un día en la piscina. Así, ataviada con un bañador, compartió una fotografía en su perfil en la que se pueden apreciar las estrías que tiene en el pecho. Una secuela muy normal en las mujeres que acaban de dar a luz.

Sin embargo, en su caso, este no era el motivo por el que aparecieron en su cuerpo. Y es que para ella es algo completamente normal de lo que no se siente avergonzada y así se lo hizo saber a sus seguidores: "Ya sé que tengo estrías en el pecho. No hace falta que me lo digáis".

Cristina Pedroche muestra su cuerpo al natural. cristpedroche / INSTAGRAM

Aunque, de poco sirvió el aviso, pues no fueron pocos los que le preguntaron sobre estas. Por eso, no le quedó más remedio que compartir un pequeño comunicado. "A ver tengo estrías en el pecho desde los 13 años. No es algo que haya salido ahora por la teta o el embarazo. Intento cuidarme la piel para que no salgan más, pero si salen tampoco es algo que me preocupe", aseguró la televisiva.

Cristina Pedroche ha respondido a las críticas. cristpedroche / INSTAGRAM

"Si a mí no me preocupa que es mi cuerpo, creo que a los demás no debería. Como os veo muy interesados os diré también que tengo en el culo, las rodillas y detrás de los brazos, donde las axilas. Cuando di el estirón me salieron y ahora que estoy más morena se ven más. No me preocupa en absoluto. Buenas noches, bonitos y bonitas, con o sin estrías", ha querido dejar claro.

De este modo, ha dejado claro que para ella es una tontería preocuparse por los cuerpos ajenos y más cuando son cambios irreversibles. Y es que las estrías son líneas que aparecen cuando la piel se estira rápidamente. Por ello, aunque sí que se pueden disimular, nunca llegan a desaparecer de manera natural.