María Galiana arremete duramente contra los candidatos a las elecciones de Estados Unidos: "Son deshechos de la humanidad"

Marina Galina, conocida especialmente por su papel como Herminia en Cuéntame ha querido reflexionar sobre la política de EEUU. Este año son millones los estadounidenses que deberán votar entre los dos candidatos a las elecciones, el actual presidente Joe Biden y el que ocupara anteriormente su puesto, Donald Trump.

Y es que, como así ha asegurado tejante la intérprete, ambos "son dos deshechos de la humanidad". La actriz acudió el pasado 30 de junio a una charla en Cadena Ser, donde se mostró completamente critica con ambos representantes.

"Trump me parece un horror, como es lógico, además de un embustero. Y que nadie le diga 'oiga usted, cállese que todo lo que dice usted es mentira", comenzó a explicar. Según ha explicado, una cosa que ella no entiende es porque nadie "le dice por la calle que se calle".

Aunque, no solo se mostró muy en contra del magnate. a Biden le calificó de "pobrecillo" que "da pena": "Vamos a ver, estos americanos ¿en qué piensan? ¿Cómo pueden considerar que pueda ser candidato un señor que no es capaz de expresarse de manera normal?".

Para ella no es cuestión de edad, sino de que él no está en las condiciones óptimas para gobernar. "Biden además ha debido de ser siempre un poco tontito y el que tuvo retuvo. Siempre ha sido vice y eso no es lo mismo dar la cara. Ahora solo dice que quiere ganar, pues claro", fue su reflexión final.