Patricia Pozo, neuróloga: "La migraña es una de las enfermedades más incapacitantes, pero está banalizada y estigmatizada"

Según cálculos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), más de cinco millones de personas tienen migraña en España, 1,5 millones de manera crónica y experimentando dolor más de 15 días al mes.

Sin embargo, la migraña sigue sin reconocerse como una enfermedad crónica y sin ser contemplada como tal a la hora de reconocer la discapacidad y la incapacidad. Esta es precisamente una de las reivindicaciones de la Dra. Patricia Pozo Rosich, ganadora del premio SEN en la subespecialidad de cefaleas, un galardón otorgado por su "prolífica actividad científica e investigadora en cefaleas", actividad que realiza desde el Migraine Adaptive Brain Center, un centro asistencial y de investigación que pertenece al Vall d'Hebron y que fue creó ella misma hace ahora cinco años.

Enhorabuena por el premio de la SEN. ¿Se lo esperaba?Muchas gracias. La verdad es que no me lo esperaba, porque ya me lo habían dado en 2019, pero estoy muy agradecida por ese reconocimiento. Como en España no hay sociedad de cefaleas, todas las subespecialidades están incluidas en la Sociedad Española de Neurología, así que es el único premio que se da a la subespecialidad. Es cierto que todo el trabajo que he ido haciendo a lo largo de los últimos 20 años están dando mucho fruto en los últimos, por eso me lo tomo también como un premio a esa trayectoria. Esto me anima a seguir trabajando y a que sigamos haciéndolo bien.



Usted puso en marcha hace unos años el Migraine Adaptive Brain Center, un centro asistencial y de investigación que pertenece al Vall d'Hebron, ¿Qué hacen en él?Se trata de un centro inaugurado en 2019 y en él hacemos una investigación muy holística sobre las cefaleas, pero sobre todo sobre la migraña. Tenemos un laboratorio preclínico, hacemos muchísima investigación traslacional y un laboratorio donde medimos la respuesta neurofisiológica -tanto de personas con migraña como sin migraña- a determinados estímulos. También tenemos toda parte clínica pura, en la que medimos respuesta a tratamientos y hacemos ensayos clínicos.

En general, abordamos la migraña desde todos los puntos de vista para lograr tener una comprensión más integradora de la enfermedad, del cerebro con migraña, de lo que pasa en los ataques, entre un ataque y otro… Creo que hemos 'inventado' un concepto que no se hace en el resto del país, y creo que SEN ha querido premiar también eso.



Elegí las cefaleas porque pensé que, si entendía cómo funcionaba la migraña, entendería cómo funcionaba el cerebro

Le han concedido el premio 'por su prolífica actividad científica e investigadora en cefaleas'. ¿Qué ha estado investigando últimamente?En la actualidad estamos haciendo unos 40 ensayos clínicos, a nivel traslacional estamos realizando proyecto que tiene que ver con la genética y estamos trabajando con el que podría ser el primer biomarcador de la enfermedad. En general, trabajamos para encontrar nuevas dianas terapéuticas y nuevos tratamientos para la enfermedad.



De todas las subespecialidades que hay en neurología, ¿por qué escogió las cefaleas?Porque durante la residencia me di cuenta enseguida de que podía ayudar a mucha gente y muy rápidamente, ya que es una de las pocas especialidades en neurología en las que al paciente le puedes mejorar la calidad de vida muy pronto. También me di cuenta de que había mucha necesidad de especialistas, y además pensé que, si entendía cómo funcionaba la migraña, entendería cómo funcionaba el cerebro, y a mí la parte cognitiva y de funcionamiento siempre me ha atraído mucho. Saber cómo reacciona, por qué reacciona…



Si tuviera que describir brevemente qué es una migraña, ¿qué diría?Es muy difícil resumir, porque es una enfermedad más compleja de lo que se cree, que afecta al sistema neurosensorial, neurovascular… y que es muy prevalente (12% de la población, una de cada cinco mujeres). Lo primero que diría es que se manifiesta en ataques y que, aunque el síntoma guía es el dolor de cabeza, hay expresiones de la enfermedad que se manifiestan con dolor abdominal, vómitos, vértigos, aura (sensorial, visual del lenguaje…), foto y sonofobia, etc. Se trata de una enfermedad muy incapacitante y que afecta principalmente a las mujeres en edad media de la vida, pero que se puede tener en cualquier momento de la vida, porque además es altamente heredable y genéticamente mediada.



¿Se banaliza, a menudo, la migraña, como si fuera un ‘simple’ dolor de cabeza?Sí, porque, como te comentaba, se trata de una enfermedad muy incapacitante. De hecho, está considerada en el Este de Europa como la más incapacitante dentro de la neurología. Sin embargo, se trata de una enfermedad estigmatizada y banalizada porque no te mata, y la gente que las padece lo sabe, lo nota. Además de que incapacita mucho, la migraña también está asociada a un mayor riesgo vascular equiparable a la hipertensión, y eso para mí no es nada banal.



Además de ser muy incapacitante, la migraña es un factor de riesgo vascular, algo que para mí no es nada banal

¿Cómo puede verse afectada la calidad de vida de una persona que tenga migraña?Por definición, en un ataque de migraña no puedes hacer nada, y el día que tienes un ataque estás completamente incapacitado para hacer cualquier actividad. El tema es calcular los días que la migraña discapacita a las personas, que es lo que marca la gravedad o el grado de la enfermedad. Nosotros esto lo contabilizamos con un número de días de migraña al mes, y hay gente que tiene 20 días de migraña al mes…

Esas personas están todos esos días completamente incapacitadas para hacer casi cualquier cosa, y mucho menos trabajar, cuidar de alguien… Y todo esto repercute a otros niveles, tienen ansiedad, depresiones… pero porque no pueden hacer nada y les faltan herramientas de gestión, soluciones…



¿Hay muchas personas con migraña con certificado de discapacidad por esta causa?No, y esa es una de las reivindicaciones. Necesitamos un plan de acción nacional y local para la migraña, y unas de las cosas que debería reflejar es que algunos pacientes tuvieran este reconocimiento, y que se reconociera como enfermedad crónica, porque para algunos pacientes es muy necesario. En Italia, por ejemplo, ya está reconocida.



¿Cómo se suelen abordar las migrañas? ¿Suelen ser eficaces los tratamientos?En la actualidad ya disponemos de varios tratamientos que pueden funcionar, no a todos los pacientes, pero sí a muchos. Entre un 80 y un 85% de los pacientes responden bien a estos tratamientos. De ellos, la mitad mejora espectacularmente y la otra mitad, parcialmente, por eso yo siempre le digo a la gente que pida ayuda, porque uno de los grandes retos que tenemos es mejorar los circuitos asistenciales para mejorar el acceso a más personas que lo necesitan.



¿Ha habido avances en los últimos años?En los últimos 30 años, ha habido tres revoluciones terapéuticas en migraña. La primera fue a principios de los 90 con los triptanes, fármacos diseñados específicamente para tratar el ataque de migraña y que salvaron la vida de mucha gente que hasta entonces tomaba incluso morfina. La segunda fue la infiltración de toxina botulínica como tratamiento preventivo, que se aprobó con esta indicación en el año 2012; y la última ha sido en el 2019, cuando se aprueban los tratamientos anti CGRP. El CGRP es una sustancia, una proteína que es un biomarcador de migraña. Controlando la expresión de esta proteína, mejora mucho la vida de las personas con migraña.



¿Cuál será la siguiente revolución?Yo creo que ahora mismo se están poniendo la bases para la siguiente, que probablemente sean vías complementarias relacionadas con el control de la expresión excitatoria de las neuronas, a través del control de canales del glutamano, el potasio... Pero el problema que nos encontramos con estos medicamentos es que, por ahora, son mal tolerados. Otro avance que esperamos tener en los próximos años es poder disponer de una prueba diagnóstica que complemente el diagnóstico clínico. Para que la gente al menos tenga algo, porque parte del problema de estigma y banalización de la migraña viene de que no hay una prueba diagnóstica que confirme que tienes migraña.



La migraña puede que no te limite el tiempo de tu vida, por eso no se prioriza en investigación, pero sí quita mucha calidad de vida

¿Qué otros grandes retos hace falta abordar en la migraña?Aumentar los fondos para investigar, y para eso se tiene que implicar toda la sociedad, no solo a los que tienen migraña, porque la migraña puede que no te limite el tiempo de tu vida -y por eso muchas veces no se prioriza en investigación-, pero sí quita mucha calidad de vida. Yo siempre digo que España es muy solidario donando, y eso ocurre porque hay una red de trasplantes que funciona muy bien. Por eso invito a que la gente sana participe en estudios sobre la migraña, porque los necesitamos muchísimo.