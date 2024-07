Empleados de comercio y hostelería ven "difícil" aplicar la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas: "Sin control no será eficaz"

En la puerta de un comercio de pinturas y material de reformas de la calle Áncora, en Madrid, Florian Bucur, de 52 años, manos en jarra, toma un respiro de su trabajo como dependiente, y echa una mirada al cielo cuando se le pregunta su opinión sobre la previsible reducción de la jornada laboral máxima de 40 horas a 37,5 semanales que, con tanta polémica, está intentando sacar adelante el Gobierno.

"¿Que qué opino? Que vamos a seguir trabajando las 40 horas, pero que el pico que nos quitarán, cuando eso pase, nos lo tendrá que pagar la empresa como horas extras, ¿no?".

Florian Bucur da en el clavo con el fleco de la reforma legal que se le resiste a estas horas al Ministerio de Trabajo, encargado de pulir la reforma que elevará al Parlamento, previsiblemente sin el apoyo de los empresarios, con cuyos representantes se viene reuniendo periódicamente desde enero y que no ven con buenos ojos la rebaja.

El meollo en la mesa del diálogo social está en la búsqueda de una fórmula que impida que la reducción de la jornada a 38,5 horas este año y a 37,5 a partir de enero de 2025 se supla con más horas extra para cuadrar las necesidades de los negocios. "No aprobaremos una reducción de jornada fake", aseguraba este martes la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, al anunciar que el lunes lanzará una nueva propuesta a sindicatos y patronal sobre esta cuestión.

Florian Bucur cree que la reducción se suplirá con más horas extra. JOSÉ GONZÁLEZ

Aumento de las horas extra

En la puerta de la tienda de pinturas, Florian explica que a él no le interesa trabajar menos horas, a día de hoy, pero no le vendría mal cobrar más. "Estoy de acuerdo con trabajar 40 horas, pero las que se salgan de la jornada legal se tendrán que pagar más, ¿no?", repregunta.

A unos 200 metros de donde Florian toma aire, bastante fresco para ser día 1 julio, un joven empleado de una inmobiliaria -el sector señalado por la Cepyme como el más afectado, junto con hostelería y comercio-, que no desea ser ni nombrado ni fotografiado para este sondeo callejero, se ríe al preguntarle cómo le podría afectar en el día a día la primera reducción de la jornada máxima legal en cuarenta años (en 1983 España la bajó de 42 a 40).

"¿Tú te crees que vamos a trabajar aquí solo 40 horas, sí hago 58 horas, entre la oficina y mi casa. Yo trabajo todo el día. En este sector no se puede hacer de otra manera. No quiero hablar del Gobierno, pero parece que lo que quieren es crear un país de vagos", se despide sirviendo agua fresca de su botella a un recipiente para alivio de perros en la puerta de la inmobiliaria del paseo de las Delicias en la que trabaja.

Muy cerca de él, Sergio, de 45 años, se dispone a cargar su camión con las cajas vacías del producto vendido este lunes en el supermercado Ahorra Más. Mientras aprieta el botón que abre la compuerta trasera del vehículo, Sergio aplaude con su sonrisa la previsible llegada de la jornada de 37,5 horas. "Todo lo que sea echar menos horas con el mismo sueldo, interesa", dice sin dejar de maniobrar el camión. Para él, sin embargo, el problema está en los salarios. Ahí esperaría que actuasen los políticos, dice: "Si no, ya ves, tengo que hacer esto: coger dos trabajos para llegar a fin de mes, que hay que pagar hipoteca, coche..."

Sergio opina que echar menos horas con el mismo sueldo, "interesa" JOSÉ GONZÁLEZ

Más trabajo y más salario

La falta de horas de un trabajo que venga acompañado de un salario digno saldrá varias veces en las conversaciones con transeúntes en este paseo por el centro de Madrid para pulsar la opinión de los trabajadores sobre el primer cambio relevante en la jornada laboral máxima. Varias mujeres, que declinan ser fotografiadas para esta encuesta exprés, afirman que trabajando parcialmente, o por horas, no ven en qué les compensa la reducción a 37,5 horas, ni se lo han planteado. Aunque entre las prerrogativas de la reforma se haya anunciado una adaptación salarial al alza para las jornadas a tiempo parcial.

"Lo que hace falta es trabajo y digno, debería de haber menos ayudas", opina Lola. "Todos queremos conciliación, pero lo primero es empleo y dignidad", dice esta mujer que vive de realizar seis horas a la semana en labores de limpieza.

Paseando niños esta tarde de lunes, varios funcionarios sonríen porque a ellos nos les afectará una reducción de jornada que ya tienen. Dos de ellos, profesores, expresan que les parece bien "que el sector privado se vaya equiparando al de los empleados públicos" y que el Gobierno actúe, sobre todo en aquellos sectores donde resulta más difícil alcanzar acuerdos vía la negociación colectiva.

Ataviada con bata blanca, Raquel atiende en el otro lado del mostrador de la ortopedia de su propiedad. Es empresaria, autónoma, pero tiene un empleado al que dice que reducirá la jornada a lo que la marque la ley. "Lo veo bien, los comercios con la libertad de horarios no respetan la conciliación, pero yo sí quiero dar ejemplo. Tendré que compensar las dos horas y media probablemente trabajando yo, pero 2,5 horas y teniendo un solo empleado, yo no lo veo tan complicado", asegura.

Raquel, dueña de una ortopedia con un empleado. JOSÉ GONZÁLEZ

Pared con pared con la ortopedia, sin embargo, Emi, que atiende un comercio de diseño de cocinas, no ve la manera de encajar todas sus tareas laborales en una jornada de tan solo 37,5 horas. "Si aquí se hacen 50, 60 y 80 horas. Si queremos vivir yo no puedo decirle a un cliente que cierro a las siete y media de la tarde, porque entonces solo los almacenes que funcionan a turnos de la mañana a la noche podrán sobrevivir", considera. "Este no es un trabajo en el que a una hora concreta los ordenadores se desconecten solos", ahonda.

Reparto más equilibrado del tiempo

Frente al cercano mercado de Santa María de la Cabeza, Mónica se presenta como una firme defensora de la rebaja que haría que España fuera el segundo país de la UE con menos jornada laboral, después de Francia (35) y Bélgica (38). "Mira, la jornada de 40 horas se estableció cuando en las parejas uno trabajaba y otro se quedaba en casa. Ahora, con los dos trabajando, la casa y la familia son difíciles de llevar. Un poco de tiempo de los dos facilitará el equilibrio", defiende.

Mónica cree que es bueno bajar la jornada para un mejor reparto del tiempo. JOSÉ GONZÁLEZ

Del mercado salen después Teresa y Jorge, los padres de Alba, una niña de dos años como señala con sus dedos índice y corazón. Teresa y Jorge consideran que la reducción de la jornada a 37,5 horas les permitirá, en lo personal, "criar a Alba, como ya hacemos, pero con un poco más de holgura". Califican de muy buena la iniciativa, pero "si se aplica como se tiene que aplicar, controlando el horario que se hace realmente", asegura Teresa. Para ello creen que faltan sistemas de registro digital realistas y un sistema de vigilancia. "La reducción de la jornada laboral máxima sin control no será eficaz", pronostican.