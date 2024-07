Jamie Foxx se sincera sobre su problema de salud que le tuvo al borde de la muerte: "Son 20 días que no recuerdo"

Todo ocurrió a medidos de abril de 2023. Jamie Foxx se encontraba rodando la película Back in action junto a Cameron Diaz, que regresaba a la actuación después de casi 10 años. Sin embargo, el oscarizado actor colapsaba en mitad del rodaje y era hospitalizado por una "complicación médica" no revelada que hizo a muchos temer por su vida —incluso hubo de ser "resucitado", aseguraron—.

Estuvo varios meses rodeado de su familia mientras se encontraba hospitalizado en un centro de Chicago especializado en la recuperación de lesiones cerebrales graves y secuelas del cáncer. Finalmente, el intérprete, que ahora tiene 56 años, regresó a la normalidad, aunque apenas si ha hablado sobre el incidente desde entonces.

Ahora, Foxx ha dado algunos detalles de que aquel misterioso problema de salud que casi le cuesta la vida. Lo ha hecho, según The Art of Dialogue, en un contexto bastante inusual: hablando directamente con un grupo de personas que se encontraban en un restaurante de Phoenix, en el estado de Arizona.

Se desconoce la fecha exacta en la que se tomó el vídeo, si bien este no ha tardado en hacerse viral a través de las redes sociales por la sinceridad con la que el protagonista de Ray o Django desencadenado relata lo sucedido en aquel momento.

"Veréis, el 11 de abril del año pasado, [todo comenzó con] un fuerte dolor de cabeza, le pedí a mi chico [su asistente] un Advil...", ha comenzado diciendo Foxx, que se refiere a un medicamento norteamericano similar al ibuprofeno.

"Y estuve ido durante 20 días", ha añadido, así como que no "recuerda nada de todo aquello". "Yo estaba en Atlanta y me dijeron que mi hermana y mi hija me llevaron al primer médico, que me puso una inyección de cortisona, y el siguiente médico explicó que me estaba ocurriendo algo ahí arriba", ha continuado, señalándose la cabeza.

"Pero no lo diré ante la cámara", ha añadido Jamie Foxx en el momento en que se ha percatado de que los fans le estaban grabando su discurso, "pero sí que fue...", ha finalizado, antes de que se corte el vídeo y no se sepa cómo acababa la frase.

Lo más probable es que, cuando esté preparado, el propio actor conceda una entrevista explicando qué fue lo que le sucedió con muchos más detalles, sobre todo porque los especialistas llegaron a decirle a sus allegados que tenían que "prepararse para el peor de los escenarios" pero que tenía "mucha suerte de seguir vivo".

Quizá en dicha futura entrevista también quiera responder a los periodistas ultraconservadores que difundieron que se había quedado "ciego y paralizado" debido a las secuelas de la vacuna contra el coronavirus.