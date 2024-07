Feijóo planea recurrir la amnistía en septiembre: "Sánchez ha engañado a Puigdemont y él se ha dejado engañar"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que agotará el plazo del que dispone para recurrir la amnistía con el fin de conocer todas las posturas, como la que tomó esta semana el Supremo en relación a no aplicar la malversación. En este sentido, Feijóo celebra que Carles Puigdemont —entre otros— no haya conseguido la impunidad. "Sánchez le ha engañado y él se ha dejado engañar porque el ordenamiento jurídico es el que es y la Constitución y los trataos europeos no han sido modificados y chocan contra ellos".

Además de la malversación, Feijóo aguarda la postura del resto de órganos y expertos sobre la aplicación de otros delitos. Por ello, aunque el líder del PP mantenga su tesis de que la amnistía es inconstitucional, no acudirá a este órgano hasta septiembre. "Para qué nos vamos a precipitar si tenemos 90 días", ha señalado en una entrevista en Onda Cero.

Feijóo ha cargado aun más contra la "chapuza" de esta ley que había planteado Pedro Sánchez como su gran primer proyecto de la legislatura. Por ello, el popular insiste en que "el Gobierno ha nacido muerto, sigue en estado agónico y tan solo mantiene las constantes vitales". Y si bien reconoce que no tiene mayoría parlamentaria para presentar una moción de censura, el líder de la oposición no "deshecha" la oportunidad de usar esta herramienta en algún momento.

Además de la amnistía, Feijóo ha abordado otros asuntos que, en su opinión, están marcando el Gobierno de Sánchez: desde los casos de corrupción y sus políticas de control a los medios de comunicación a los datos del mercado español que "siguen siendo muy mejorables". El líder del PP ha recordado que la mujer del presidente se sentará en el banquillo este viernes como investigada, ha reprochado las informaciones que continúan saliendo sobre sus actividades, pero se reafirma en que no será él quien le obligue a comparecer en sede parlamentaria. "La responsabilidad política es de Sánchez porque le tiene que orientar en cuáles son las actividades que puede asumir ocupando la Moncloa, y la judicial, la decidirán los tribunales".

Por otro lado, el popular ha subrayado que este Gobierno está "inhabilitado para hablar de regeneración democrática en el país", entre otros motivos, después de anunciar que limitará la publicidad institucional a los medios de comunicación. Feijóo ha defendido la labor periodística porque, a diferencia de los políticos que tienen "inmunidad parlamentaria para calumniar", "un periodista cuando publica asume una responsabilidad personal".

Durante la entrevista también ha entrado a valorar los últimos datos del paro que reflejan que España crea 71.100 puestos de trabajo en junio gracias al tirón de hostelería y comercio. Aunque el paro se haya reducido en 46.800 personas, el popular considera que los datos no son homologables a años anteriores. "1,5 de cada 10 contratos son indefinidos y a jornada completa. Los datos del mercado español siguen siendo muy mejorables!.