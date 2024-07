Lidia Torrent sufre el robo de varias joyas durante un viaje: "No hay derecho ni justificación"

Después de un idílico viaje por Miami, República Dominicana, Puerto Rico y Bahamas, Lidia Torrent ha sufrido un contratiempo en forma de robo que le tiene muy indignada.

Tal y como ha contado la televisiva, tras su escapada junto a su pareja, su hija y su madre, a su vuelta, alguien rompió la cremallera de una de sus maletas, robándole varios objetos de valor.

"Me han robado un colgante con pendientes a juego que me regalaron hace poco en una fecha especial. Me han dicho que lo de valor tiene que volar con uno, pero no hay derecho ni justificación", comienza diciendo la camarera de First Dates en sus stories.

"Esperamos poder resolverlo, aunque el primer feedback ha sido: 'no tenías seguro de equipaje", añade resignada.

La maleta de Lidia Torrent. INSTAGRAM LIDIA TORRENT

Además, muestra con una foto el estado de su maleta, que ha sido manipulada de forma brusca.