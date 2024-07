El enfado de Alejandra Rubio con Terelu Campos por ofrecer datos íntimos de su relación con Carlo Costanzia en 'De viernes'

Alejandra Rubio está que trina ante la participación estelar de su madre en el plató de De Viernes. Durante la entrevista, Terelu Campos ofreció datos íntimos de la relación de la joven con el hijo de Mar Flores.

Una charla muy bien pagada, pues según los pasilleros del colorín podría haberse embolsado más de cien mil euros. Una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que también se ha sacado de la manga un contrato semanal por el que, dicen, que cobrará cerca de tres mil euros.

No es de extrañar que Terelu diga que está contenta con la buena nueva ya que ha conseguido relanzar su maltrecha economía. Lo que sí le costará recuperarse es del impacto que ha sufrido en los últimos días y la repercusión que su intervención ha tenido en la relación con su hija.

Aunque ambas se encarguen de explicar al mundo que las cosas están perfectas y que el amor es el sentimiento que reina entre ellas, la realidad es muy diferente.

"Terelu no avisó a su hija de que estaría en televisión. Es verdad que le dijo que le tocaría hablar sobre el tema, pero no le dio todos los detalles. Alejandra se enfadó tanto que no dudó en recriminárselo", ha asegurado a este medio alguien muy cercano a la presentadora. "Otra cosa es que ellas públicamente intenten lanzar balones fuera porque ambas saben que Terelu estaría horrorizada ante todo este espectáculo", ha añadido.

Flaco favor le ha hecho todo este escándalo a Terelu. Dicen que algunas marcas que tenían previsto contratarla como imagen publicitaria hayan corrido despavoridas en otra dirección.

Ser testigo en directo de confesiones tan privadas como las veces que Carlo y su hija han copulado sin profiláctico o presenciar –casi sucumbir– ante el pasado delictivo del italiano y sus hermanos no es cuestión baladí.