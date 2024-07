La plaza de Los Cubos, una galería de arte urbano al aire libre: "Faltan espacios donde el viandante pueda ver algo así en Madrid"

Pasaje subterráneo de la plaza de los Cubos. Una chica de unos 16 años posa como una influencer mientras su madre lanza decenas de fotografías con su móvil. De fondo, un mural en el que se recrea una estación de metro. "Usando un Spok como photocall", murmura, entre la ironía y el orgullo, Guillermo de la Madrid, uno de los responsables de que el que fuera un oscuro y turbio pasadizo se haya convertido en la galería de arte urbano al aire libre más importante de Madrid junto al ya mítico muro de La Tabacalera.

El propio Spok, madrileño que comenzó pintando grafitis a finales de los 80, y otros 14 artistas de distintas edades y orígenes, se reunieron aquí entre el 8 y el 16 de junio en una intervención organizada por Madrid Street Art Project, un colectivo del que Guillermo de la Madrid es cofundador. No es la primera vez que este colectivo reúne a artistas para plasmar sus murales en las calles de Madrid, como ya ocurriera en el mencionado muro de La Tabacalera, en Embajadores, o en las nueve ediciones hasta la fecha de la iniciativa Pinta Malasaña. En cierto modo, están siendo parte de la consolidación de Madrid como un espacio de un arte urbano ya totalmente liberado de viejos estigmas sociales.

"A día de hoy creo que el arte urbano ya está desestigmatizado prácticamente al completo. Sigue habiendo gente que hace intervenciones espontáneas y furtivas en la calle, pero incluso esas están bien vistas", declara de la Madrid, en las escaleras que descienden hacia el pasaje de Los Cubos. "A partir de que todas las ciudades tienen su festival de murales ya lo tiene muy integrado y tiene ese valor. El estigma sigue estando en el grafiti".

Una mujer camina dejando a su espalda un mural que representa a los protagonistas de la película El Barrio. Jorge París.

De la Madrid, un licenciado en Lingüística y antiguo profesor de secundaria, conectó con el arte urbano cuando se mudó a Lavapiés a comienzos de siglo, cuando las primeras expresiones de esta disciplina empezaban a emerger entre las estrechas y empinadas calles del barrio. En 2012, funda Madrid Street Art Project junto a Diana Prieto, comenzando esencialmente con visitas guiadas sobre arte urbano para ir evolucionando con el tiempo en una entidad organizadora de proyectos de creación en espacio público.

La profesionalización del arte urbano

Los primeros grandes murales de la ciudad no se situaron, sin embargo, en el centro, si no un poco más al sur, en las orillas del río Manzanares en 2010: la triada de Sam3 junto al Puente de Toledo y el del artista italiano Blu en Madrid Río, desaparecido por una reforma en la fachada en 2021 y sustituido ese mismo año por otro del santanderino Okuda.

"A partir de ahí, empiezan a surgir proyectos diferentes, entre ellos Muros Tabacalera que hicimos nosotros en 2014", declara de la Madrid. "Los artistas empezaron a pintar en otros espacios, de otras dimensiones, con otras condiciones y a poder forjarse una carrera en el arte urbano. A lo mejor en combinación con esa parte más espontánea y furtiva, pero ya desde proyectos artísticos que tienen un presupuesto, unos permisos y unos condicionantes diferentes".

La nueva galería al aire libre de Los Cubos es un buen ejemplo de esos proyectos que están permitiendo a creadores de distintos orígenes dedicarse de manera profesional al arte urbano. La intervención ha sido financiada por la inmobiliaria Merlin, propietaria de todo el edificio que se yergue al fondo de la plaza y del paso subterráneo que une las calles Princesa y Martín de los Heros, permitiendo que los 15 artistas participantes hayan podido cobrar por su trabajo.

Juay, delante de su mural que tiene los colores invertidos y está pensado para verse a través del filtro de un teléfono. Jorge París

Juay (@juuaay) es uno de ellos, autor del mural Invierte Madrid, ubicado en el subterráneo. Tiene 33 y llegó a Madrid, donde ha desarrollado su carrera, procedente de su Burgos natal tras estudiar diseño gráfico. "En Burgos cada vez hay más, pero al final, esto es una locura. Hay muchos concursos que te exponen, como Pinta Malasaña, el Festival Calle o esto de Los Cubos que viene bien para hacer un poco de porfolio y trabajar en lo que me gusta", declara el artista urbano e ilustrador.

En la parte superior del subterráneo, en la galería que une la plaza con el Juzgado de Primera Instancia, la soriana Marta Lapeña (@mart_lap_), de 31 años, ha pintado las dos naranjas, una de ellas abierta por la mitad, que conforman su mural. "Esta obra pretende generar una conexión entre dos mundos, un espacio familiar, más cotidiano, como representa este bodegon estático, frente a este espacio tan singular que no deja de ser un lugar de tránsito"; explica Lapeña, originaria de la localidad de Ólvega y que se dedica a generar obra de taller y a "pintar e intervenir espacios públicos".

La artista soriana Marta Lapeña, posa delante de su mural en la galería que une la Plaza de Los Cubos con el Juzgado de Primera Instancia. Jorge París

El florecimiento del muralismo en Madrid

Madrid se ha convertido en los últimos años en un centro de arte urbano que ha acogido a numerosos artistas tanto nacionales como internacionales, aunque aún diste mucho de ciudades con una mayor tradición muralista.

"Madrid en cuanto a proyectos artísticos en los que hay unos permisos, unos condicionantes diferentes a los de las intervenciones espontáneas y furtivas, tal vez empezó un poco más tarde, pero ciudad tiene sus condicionantes", explica de la Madrid. "Probablemente hay ciudades que tienen unas posibilidades porque las instituciones públicas lo apoyen más o haya más facilidades para financiar proyectos o, incluso, por las propias diferencias culturales".

El artista colombiano Creto, posa delante de su mural, que representa un viaje en metro. Jorge París

El ilustrador y muralista Creto (@creto.ums) llegó a Madrid desde la capital de Colombia, Bogotá, una ciudad con una rica tradición mural en sus calles. "Ambas ciudades difieren un poco en la gestión de espacios, porque hay mucho más espacios allí protegidos y hay una facilidad de pintar", explica Creto delante de su mural, Ritmos Urbanos, que representa un viaje en metro por Madrid y está ubicado también en la parte superior del subterráneo. "A nivel artístico es mejor pago aquí, pero allí podría decirse que hay más oportunidad de pintar, hay más espacios y la gestión no es tan complicada como aquí para un muro legal".

Con todo, los artistas coinciden en que proyectos como estos ayudan enormemente a que el arte urbano se vaya asentando en Madrid y a que los artistas puedan tener un espacio donde mostrar su obra y promocionarla. Raúl Gandolfo, más conocido como Rosh (@rosh333) conoce mejor que ninguno de los otros artistas entrevistados cómo ha evolucionado la ciudad en cuanto a arte urbano. Nacido en Elche, Alicante, hace 46 años, Rosh llegó a Madrid hace 15 y en su mural de Los Cubos ha buscado plasmar una cartografía de su tiempo en la capital.

Rosh posa delante de su mural en el subterráneo de Los Cubos, representando una cartografía abstracta de su vida en Madrid. Jorge París

"Lo que he hecho es tomar referencias de la calles en las que he vivido o he tenido un estudio de trabajo en Madrid, extraer ciertos elementos y ciertas formas, y las he plasmado en el mural, que es una composición abstracta", declara Rosh, que ya ha pintado murales en este subterráneo en otras dos ocasiones. "En Madrid faltan espacios de este tipo. Sí que hay un montón de gente que pinta y utiliza el espacio público para expresarse, pero, a pie de calle, hay pocos espacios en los que el viandante pueda ver algo así".

De territorio 'skinhead' a punto de encuentro

La plaza de Los Cubos y su subterráneo, conocidos durante los años 90 por ser el territorio de un violento grupo de skinheads de ultraderecha, ha sido durante los últimos años un espacio de paso del público de los cines de la zona por el día y de los asistentes a los clubes nocturnos de noche. También, hogar de muchos sin techo que se han refugiado aquí de las inclemencias climáticas.

"Cuando empezamos a pintar los murales algunos vecinos nos decían que no durarían, que no los iban vandalizar porque aquí nunca respetan nada", admite de la Madrid, que, sin embargo, celebra que nadie haya pisado de momento las obras ni en el subterráneo ni en la parte superior. Lejos de ello, el espacio ha atraído ya a otros artistas de diferentes disciplinas, como un DJ que trajo su mesa y se puso a pinchar música mientras unos bailarines grababan una coreografía con los murales de fondo.

Vista del subterráneo de Los Cubos, decorado con murales, desde la entrada por la plaza Emilio Jiménez Millas. Jorge París

"No queremos quedarnos en un lavado de cara del espacio, sino en generar actividad a partir de esta primera gran transformación, que eso dé pie o sea el primer paso hacia transformar este espacio en punto de encuentro para todo tipo de público y todo tipo de actividades vinculadas con la cultura urbana", explica de la Madrid.

Una mujer se acerca con un carro de la compra y entra en su portal, dentro del subterráneo. Fue de las que menos optimistas se mostraron en un principio, pero de momento, su portal está franqueado por dos murales. Una pareja pasa y se hace un selfie. Su propio portal está decorado con tiras de cinta americana de colores chillones porque no se permitió pintar sobre el mármol. Los días pasan y sigue viviendo en una galería de arte.

REPORTAJES QUE TE PUEDEN INTERESAR:

Si quieres contactar con 20minutos, realizar alguna denuncia o tienes alguna historia que quieres que contemos, escribe a pablo.rodero@20minutos.es. También puedes suscribirte a las newsletters de 20minutos para recibir cada día las noticias más destacadas o la edición impresa.