Aznar denuncia el uso del término 'lawfare' como arma y el ataque a los jueces: "Quieren entregarlos a una suerte de linchamiento"

El expresidente del Gobierno español José María Aznar (1996-2004) afirmó este lunes que los movimientos populistas de Latinoamérica y España han adoptado el término lawfare (uso de la justicia con fines políticos) para combatir al enemigo político, es decir, la derecha neoliberal.

Quien habla de lawfare "quiere privar a los jueces de su función constitucional como garantes del ordenamiento jurídico para entregarlos a una suerte de linchamiento como una fuerza reaccionaria y como enemigos de la verdadera democracia", denunció Aznar en un foro virtual organizado por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA).

Acusó Aznar al populismo de extrema izquierda como responsable de la distorsión de este término, acuñado originalmente para contextos bélicos, con la intención de extenderlo a "todo recurso a la vía judicial emprendido por actores identificados como enemigos", esto es, la derecha liberal y la actuación de la justicia.

Para quien usa ese lenguaje, prosiguió el exgobernante conservador, "la democratización" sería un proceso en que "una mayoría coyuntural se proyecta sobre todas las instituciones que garantizan el ejercicio limitado del poder, singularmente jueces y consejos judiciales".

Aznar participó este lunes en el IV Seminario Virtual sobre Gobernanza Digital y Crecimiento en Libertad, en el que bajo el título La judicialización de la política. ¿La mentira como fisiología del poder? académicos y expertos profundizan en la importancia de fortalecer el Estado de Derecho para proteger la democracia.

A juicio de Aznar, sin embargo, "la politización de la justicia" es en nuestras sociedades "un riesgo mucho más apremiante" que la judicialización de la política. En ese contexto de protección de la separación e independencia de poderes, el ideal de todos los defensores de la libertad es construir "gobiernos sometidos a la ley, gobiernos constitucionales y jueces independientes", dijo el expresidente del Gobierno y exlíder del Partido Popular en el foro de tres días que comenzó hoy.

La democracia, en crisis de confianza

En cuanto al uso de la mentira como arma política, Aznar recordó que tan importante como la independencia de los jueces y el sometimiento del poder al derecho es "la existencia de una opinión pública conformada sin recurrir a la mentira deliberada". Aseguró que, de todos los regímenes políticos, "el democrático es el que más sufre cuando se abusa de la mentira" por ser un "régimen sustentado en el debate público y en la necesidad de una opinión informada".

Defendió la importancia de un régimen de opinión (no exento de error y capaz de escoger entre opciones distintas) donde cada uno diga lo que piensa. "Si no es así, cualquier diálogo es imposible por principio". También reconoció que la democracia atraviesa una crisis de confianza por "la reputación de mentira que mancha la vida pública" y cargó contra el discurso populista para el que "el otro, el adversario, no representa a alguien equivocado, representa a alguien malvado".

Como consecuencia, "la posibilidad de debate queda cancelada". "Con el mal no se debate, al malvado se le combate; y por eso creen tener derecho al uso de la mentira como arma política" para su destrucción. A la postre, significa la destrucción de uno de los fundamentos de la democracia: "el debate público conducido con honestidad, capaz de informar una opinión pública responsable".

Aznar y los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica) y Osvaldo Hurtado (Ecuador) analizan en este foro de tres días cómo el futuro de la democracia en Iberoamérica se ve amenazado con la judicialización de la política, entre otros desafíos que afronta la región.

La Iniciativa Democrática de España y las Américas es un foro internacional no gubernamental que integran 37 exjefes de Estado y de Gobierno "demócratas respetuosos del principio de la alternabilidad durante sus desempeños".

Desde la sociedad civil y la opinión pública, IDEA observa y analiza las experiencias y procesos democráticos iberoamericanos y reflexiona sobre "las vías y medios que permitan la instalación de la democracia allí donde no existe o su reconstitución donde se ha deteriorado".