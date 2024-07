El Gobierno acusa a la CEOE de "burlar el diálogo social y la democracia" al no querer reducir la jornada laboral

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha considerado "una burla al diálogo social y a la democracia" la oposición de la patronal a reducir la jornada laboral, por lo que el Gobierno va "a seguir avanzando de la mano de los sindicatos para pulir un texto que cuanto antes pueda ser remitido a las Cortes Generales".

"La postura de la patronal ha dejado mucho que desear, ha sido claramente decepcionante e incomprensible", ha afirmado en rueda de prensa Pérez Rey, que ha destacado que después de meses de negociación CEOE y Cepyme no pueden seguir "en el no a todo" y buscando la manera de que la reducción de jornada al final no se aplique.

"No le vamos a decir a los ciudadanos que lo que ganan por un sitio lo pierden por otro, que la reducción de jornada a 37 horas y media se va a compensar haciendo más horas extras en un país donde las horas extras son una lacra y la mayoría de las veces no se pagan", ha afirmado.

Tras el descuelgue de la patronal, Trabajo espera poder cerrar el acuerdo con los sindicatos en los próximos días para llevar el texto como anteproyecto de ley al Consejo de Ministros en primera vuelta y después a las Cortes una vez que pase todo el trámite consultivo.