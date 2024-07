El PP recuerda que Feijóo ya avisó de que la amnistía es inaplicable y augura aún más "calvario" para Sánchez

"La amnistía es inaplicable". Pocos días después de que el Gobierno sacara adelante su primer gran proyecto de legislatura, el líder de la oposición lanzaba un mal presagio para la futura aplicación de este. Alberto Núñez Feijóo avisó desde el principio de que la amnistía —como en su día ocurrió con la ley del 'solo sí es sí'— se toparía con muchos conflictos judiciales y éticos, lo que torpedearía aún más la estabilidad de la legislatura. Pero no fue hasta este lunes cuando el popular obtuvo su reconocimiento, una vez que el Tribunal Supremo decidiera no amnistiar a los condenados y procesados por malversación en el procés y mantener la orden de detención contra el prófugo Carles Puigdemont. Al menos en las filas de su partido traen a la actualidad la advertencia que vaticinó su líder nacional a inicios del mes pasado.

A ojos de los populares, el auto del Supremo "acredita que las necesidades políticas del Gobierno no casan con la realidad judicial de España". Las mismas fuentes también apuntan a que la decisión del alto tribunal hace patente que "los jueces no siempre coinciden con Pedro Sánchez en que las leyes se tiene que aplicar según su conveniencia". A las consecuencias técnicas, Génova añade las políticas. De nuevo, introducen este nuevo varapalo judicial en el saco de los desencuentros de Pedro Sánchez con sus socios independentistas. Sobre todo con Puigdemont, que puso la amnistía como requisito sine qua non no seguiría apoyando al Gobierno.

"La legislatura seguirá siendo un calvario", valora el equipo de Feijóo, que en todo caso evita poner fecha al fin del ciclo político. Tan solo concluye que siendo la amnistía "la ley de la supervivencia política de Sánchez", se confirma que ahora la relación del presidente con sus socios será "aún más tormentosa". En este sentido se refirió el propio Feijóo nada más conocer el auto: "El Gobierno se dedicó a contentar a sus socios, mientras que los Gobiernos del Partido Popular se dedicaron a servir a todos los ciudadanos". No solo reprochó las formas sino el fondo de la misma: "El Gobierno no fue capaz de aprobar sus presupuestos y solo tenía una mayoría para aprobar una ley que, por lo que se ve, ni siquiera saben hacerla".

La secretaria general, Cuca Gamarra, también ha evitado esbozar las consecuencias que tiene este auto de cara a una posible repetición electoral en Cataluña. "La única consecuencia que tiene es la demostración de que en España el Estado de Derecho es más fuerte que cualquier gobierno y que nadie puede pervertir o intentar controlar al Estado y los instrumentos del Estado en beneficio propio. Y que las leyes, el Poder Judicial y el Estado de Derecho tienen fortaleza están por encima de los gobernantes, incluso cuando intentas aplicarlo y utilizarlo para mantenerse en el poder a cualquier precio".

En Génova reconocen que tienen todas sus esperanzas puestas en los tribunales europeos. Y es que no se fían de que un Tribunal Constitucional formado, en parte, por antiguos miembros del Gobierno y que está "controlado" por Sánchez vaya a refrendar la decisión del Supremo. En todo caso, los populares aguardan la postura del Constitucional, tal y como le ha pedido el alto tribunal, para contraatacar. Mientras, el PP prepara su recurso de anticonstitucionalidad, al que no pone fecha. Asimismo, fuentes del PP aseguran que este auto no ha afectado a su agenda, es decir, que no promoverá por ahora nuevas movilizaciones en la calle para protestar contra la amnistía.

Lo que sí mantienen es su ofensiva parlamentaria contra los casos de corrupción que señalan al Gobierno y al entorno de Sánchez. En la misma semana en que Sánchez defiende que el Fiscal General que ordenó filtrar el caso de la pareja de la presidenta madrileña no debe dimitir, en que la mujer del presidente declara en los tribunales, los populares destacan que la Audiencia Nacional llama a declarar en una causa por corrupción al empresario "al que rescató Pedro Sánchez con dinero público mientras patrocinaba e impulsaba la carrera de su mujer". Fuentes del PP acusan al PSOE de tener "serios problemas judiciales y de decencia política", ya que la citación de Hidalgo viene a completar "la semana fantástica de la corrupción socialista".