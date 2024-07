La pelea entre el presidente de Bolivia y Evo Morales se agudiza con acusaciones de "autogolpe" y "fascismo"

Muchos sectores sociales en Bolivia esperaban un "pacto de unidad" entre el presidente Luis Arce y el exmandatario y líder del oficialismo, Evo Morales, después del "intento de golpe de Estado" la semana pasada. No obstante, la pelea y el intercambio de palabras entre ambos se ha agudizado en los últimos días con fuertes acusaciones de "autogolpe" y de "fascismo".

El expresidente Morales, en su programa dominical de la radio cocalera Kawsachún de este domingo, acusó al Gobierno de Arce de provocar un "autogolpe" y agregó que sospecha que la movilización militar "fue planificada" por el presidente para ganar prestigio y luego "victimizarse con lágrimas de cocodrilo".

Por su parte, Arce confesó que llamó a Morales cuando vio los tanques del alzamiento comandado por el destituido comandante general Juan José Zuñiga, para prevenirlo del "intento de golpe de Estado" porque lo consideraba su "compañero". Sin embargo, después recalcó que las diferencias con Morales son "claras" porque no están de acuerdo en cómo se maneja el liderazgo del Movimiento al Socialismo (MAS).

Arce, asimismo, ha contestado al exmandatario a través de sus redes sociales. "Evo Morales, ¡no te equivoques una vez más! Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un Golpe Fallido en Bolivia ¡No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido!".

Morales y Arce

Ambos están distanciados desde finales de 2021 y sus diferencias se profundizaron el año pasado por la realización de un congreso nacional del partido. Allí, en ausencia del mandatario Arce y de sus sectores leales, el expresidente Morales se ratificó como líder del MAS y fue nombrado "candidato único" para las elecciones de 2025. El presidente boliviano no asistió al encuentro al considerar que las organizaciones sociales, base del partido, no estaban bien representadas.

Este año ambos bandos han intentado celebrar congresos nacionales del MAS por separado para proclamar nuevos líderes y elegir al candidato presidencial para las próximas elecciones generales. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha desestimado todos y pide constantemente que se realice un cónclave conjunto, cosa que hasta el momento no sucede.

En mayo el ala de Arce realizó un cónclave en la ciudad de El Alto, en donde proclamó un nuevo presidente del movimiento y apartó a Evo Morales del liderazgo tras 25 años, aunque días después el TSE desaprobó dicho congreso. Mientras, este fin de semana Morales anunció un nuevo congreso del MAS para el 3 de septiembre, a realizarse en Villa Tunari en el Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, y está vez aseguró que se podrá proclamar candidato presidencial para 2025 con el visto bueno del ente Electoral.

Zúñiga

Aparte de la pugna por el partido oficialista, Evo Morales ha denunciado en varias ocasiones que funcionarios del Gobierno de Arce lo han acosado y atacado. Entre estos señaló al destituido y encarcelado comandante general del Ejército Juan José Zuñiga, a quien por meses acusó de perseguirlo, y hasta aseguró que el militar era capaz de "implantarle pruebas" con tal de arrestarlo. El lunes de la semana pasada, Zuñiga, en una entrevista televisada que hizo sin autorización del Estado, amenazó a Morales con "capturarlo" si este se atrevía a presentarse como candidato a la presidencia boliviana. Y un día antes, la ministra de la Presidencia Maria Nela Prada, acusó al exmandatario de buscar "acortar el mandato de Arce".

En la gente existen dudas razonables sobre la acción militar y el pueblo merece saber la verdad.

Pero, con una justicia autoprorrogada que emite sentencias a la carta ¿existirá imparcialidad en la investigación?

El presidente de Bolivia, por su parte, aseguró que él y el destituido jefe militar Zuñiga no tenían una relación cercana, a pesar de las acusaciones de Morales y sectores de la oposición. Arce recalcó que el militar no actuó solo, pero no dijo nombres, y agregó que "alguien le habló al oído, le calentó la oreja y le hizo creer que podía asumir el poder mediante la fuerza desbancando el Gobierno democráticamente elegido". Varios políticos de oposición ya han cuestionado la cercanía de Arce y Zuñiga, en especial los fines de semana cuando jugaban baloncesto juntos.

Esta mañana Morales ha vuelto a cuestionar a Arce sobre si el alzamiento militar fue un "autogolpe". "En la gente existen dudas razonables sobre la acción militar y el pueblo merece saber la verdad", ha manifestado Morales en la red social X (antes Twitter).