Vicky Martín Berrocal comparte un posado en bikini y la acusan de ponerse filtros: "Está superretocada"

Vicky Martín Berrocal ha compartido su primer posado en bikini del verano en sus redes sociales. La diseñadora ha asegurado, feliz y contenta, que llevaba mucho tiempo buscando uno de los trajes de baño con los que aparece en las fotografías. Sin embargo, han sido varios los que la han criticado considerando que las imágenes están retocadas.

"Me habéis preguntado mucho por el bikini blanco. Hacía tiempo que quería uno así y me enamoré. No me lo quito de encima", ha asegurado la estilista en sus historias de Instagram para aquellas personas que en su post han comentado acerca de uno de sus looks veraniegos.

"Para todas las que preferís bañador, os dejo el link. Cómodo como el que más y muy favorecedor", ha apuntado sobre el segundo conjunto. "¿Cuál os gusta más 1 o 2?", ha preguntado a sus seguidores en dicha publicación.

Si bien la mayoría de sus seguidores han alagado a Vicky Martín Berrocal con comentarios como "Estás estupenda", "Impresionante" o "Vaya cuerpazo", ha habido algunos que la ha criticado por su físico. "Anda que no te has hecho arreglos", "Está superretocada", "¿Hay alguien detrás de los filtros?", son varias de las críticas que ha recibido.

Ante ellas, la diseñadora no se ha pronunciado al respecto. En su lugar, ha seguido comentando en sus stories lo mucho que está disfrutando en Ibiza, lugar donde ha comenzado sus vacaciones.

"Otro paraíso en la isla... Cómo me gusta la paz que se respira en esta casa", ha reconocido la también colaboradora de televisión en un vídeo donde ha enseñado la villa en la que se está quedando para disfrutar de unos días de relax.