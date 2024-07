Las vacantes del sector tecnológico crecen un 23% en Cataluña en 2023, mientras las plazas en los grados universitarios se estancan

La falta de talento disponible ha frenado la aportación del sector tecnológico al PIB catalán, que se ha mantenido en el 9% en 2023. La media de vacantes TIC ha crecido un 23% en 2023 respecto al año anterior con 9.231 plazas sin ocupar que habrían podido sumar 1.805 millones de euros a los 26,4 millones de facturación generados según el 'Barómetro del sector tecnológico en Cataluña' que ha presentado el Cercle Tecnològic este lunes.

Las estimaciones del informe señalan que la aportación al PIB se habría podido elevar hasta el 9,56% si se hubieran cubierto todos los lugares de trabajo generados por el ecosistema. Uno de los puntos de mejora que ha señalado el barómetro es el estancamiento de plazas en los grados universitarios vinculados al ámbito tecnológico.

El estudio señala que en 2022 había sitio para 2.900 estudiantes en las universidades tecnológicas, tres veces menos que el número de ofertas laborales sin cubrir.

"Tenemos un sector que va excesivamente bien, el principal freno al crecimiento es el talento", ha dicho el presidente del Cerce Tecnològic (CTecno), Joan Ramon Barrera, que dicho que el "reto" de los próximos años es "abrir el cuello de botella" a la formación superior.

Barrera ha lamentado que las plazas universitarias estén desde hace cinco años "planas cuando tendrían que haber crecido un 50% o un 200%" para dar respuesta a un sector que ofrece 35.000 lugares de trabajo al año y cubre 26.000.

El desequilibrio entre oferta y demanda también se hace patente con el número de candidaturas por posición que es de 14,3, lejos de la media de 60 currículums que llegan por cada nueva oferta a otros sectores económicos. "Por mucho que creamos talento no ha sido suficiente. No estamos cubriendo las necesidades que tiene el tejido empresarial", ha insistido Sara Díaz, directora de Fomento del Talento Digital de Barcelona Activa, que ha destacado programas de formación como la IT Academy.

Otro factor que afecta la carencia de talento es la ocupación femenina que se sitúa en el 32% del total del sector, incluyendo trabajos no puramente tecnológicas. En cambio, el porcentaje baja hasta el 20% si se trata de las mujeres con ocupaciones TIC. La directora de Sociedad Digital de la Generalitat, Liliana Arroyo, ha dicho que la poca presencia femenina es "una mala noticia" para el sector, pero a la vez es una "oportunidad" porque representa "una fuente de talento no explotada".

Con todo, las perspectivas para el 2024 son positivas para las empresas. El 60% prevé hacer nuevas contrataciones. Además, 8 de cada 10 empresas encuestadas en el Barómetro espera aumentar las ventas este año. Teniendo en cuenta este potencial de crecimiento, el CTecno ha insistido en que hay que equilibrar la oferta y la demanda para cubrir las necesidades del sector.

Por delante de la industria química

Ahora mismo, el sector tecnológico en Cataluña se sitúa por delante de la industria química, de la automoción y la construcción después de que la facturación haya crecido un 12,5% hasta los 26,4 millones de euros. Continúan teniendo más volumen el sector turístico y el agroalimentario, que ocupan la primera y la segunda posición a la economía catalana.

El número de trabajadores también ha ido al alza y ha llegado a los 135.200 profesionales, un 8,59% más que en 2022. El dinamismo no ha sido tan alto en creación de empresas, puesto que en total se han fundado un 0,2% más de compañías, hasta las 17.854.

La fuerza laboral del sector digital y tecnológico representa el 4% de la población ocupada en Cataluña. El estudio compara esta media con la realidad europea y concluye que en porcentaje de trabajadores ocupados el territorio catalán se acerca a la media europea y también en media de facturación. En cambio, en aportación al PIB del sector tecnológico, Cataluña se sitúa lejos de la media europea y de los dos primeros países: Alemania (16,1%) y Francia (14,3%).

"Si pudiéramos dar respuesta al freno del crecimiento del talento del sector TIC, seguramente estaríamos más cerca de la media europea", ha dicho Barrera.

El estudio también pregunta cuáles son las tecnológicas que demandarán más especialistas y el 33,3% de los encuestados han situado en primer lugar la inteligencia artificial, que ha ocupado la posición de la analítica de datos. Otros ámbitos especialmente demandados por las empresas son la computación a la nube y la ciberseguridad.