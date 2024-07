Los 20 libros del verano que no te dejarán 'descansar' en la playa, la montaña ni la ciudad

Siesta, agua, sol, tedio, noches, calor, sombrero, literatura, verde, amarillo, tierra, nubes, ligero... Palabras de temporada. ¿Qué es el verano, según los libros? 'Leamos' algunas definiciones: "El verano era nuestra mejor estación; representaba dormir en catres en el acristalado porche trasero, o probar a dormir en la caseta de los árboles; representaba infinidad de cosas buenas para comer; representaba un millar de colores en un paisaje reseco...". Lo escribe Scout Finch, la protagonista y narradora de una de las novelas modernas más hermosas de los últimos 60 años, Matar a un ruiseñor de Harper Lee.

La Nobel Toni Morrison lo describió así en Ojos azules: "Me basta con morder la prieta pulpa para ver el verano, con sus cielos encapotados y polvorientos". También el dramaturgo inglés William Shakespeare romantizó la estación en este soneto: "Y el plazo del verano, un breve instante dura".

"La lluvia de agosto: lo mejor del verano ha terminado y el nuevo otoño aún no ha nacido, el extraño tiempo de la mudanza", anotó, por su parte, la poeta Sylvia Plath.

La lectura se convierte, según sus propios autores, en la mejor tumbona, en ese vino fresco, en una ola sensitiva, en un faro de cualquier playa, en un atardecer, en el viento domado y en un árbol bajo las estrellas. Todo lo que se siente y se puede leer.

Adjetivos aparte, la mayor parte de los españoles consume al menos un título durante sus vacaciones de verano, las más largas y densas del calendario. Los hábitos del lector indican que es en este periodo cuando se lee más y mejor: best seller, novela negra, histórica, de aventuras, romántica... y los clásicos. Esto es el verano 2024 en veinte cálidos títulos.

1. 'El gran timo de las hadas', de Félix J. Palma

Este es el último libro del escritor gaditano Félix J. Palma. Destino

Del autor de la aclamada Trilogía victoriana: Alan y Violet Schofield son fotógrafos de hadas y otros seres intangibles, un negocio basado en la picaresca pero muy rentable. Es el final de la Primera Guerra Mundial y los clientes se pelean por conseguir esa fotografía que descubra en su jardín o en su desván la existencia de esas criaturas. Hasta que un gánster, incrédulo de lo onírico, les pondrá en serios aprietos. Puede ser que la magia no alcance a salvarlos. Para creyentes en las causas perdidas. Editorial Destino. 488 págs. Pvp: 21,90 euros.

2. 'Los impotentes', de Nicolás Giacobone

'Los impotentes', de Giacobone. Ed. Seix Barral

El autor es colaborador del cineasta Alejandro González Iñárritu: Pan, hijo adoptivo de la escritora Emilia Mayer, decide abandonar el hogar 30 años después. Para provocar la vuelta del joven a su casa, su madre escribe su última novela bajo el nombre de su hijo adoptivo. Esta novela trata de las interpretaciones sobre vida y ficción, arte y moral, víctimas y perpetradores. Para discutidores sobre la cultura de la cancelación. Ed. Seix Barral. Número de págs: 376. Pvp: 20 euros

3. 'Tarántula', de Eduardo Halfon

El último libro del guatemalteco Eduardo Halfon. Libros del Asteroide

Un episodio de la infancia del escritor guatemalteco: Halfon, de 52 años, atesora los principales premios literarios de Latinoamérica y Europa. En este libro, retrocede a un momento de su niñez, cuando es enviado con su hermano a un campamento de niños judíos en su país, desde EEUU. Es un libro de iniciación que retrata una edad temprana con violencia y complejidad. Para quienes buscan su identidad. Ed. Libros del Asteroide. Núm. de págs: 183. Pvp: 18,95 euros.

4. 'El abismo de San Sebastián', de Mark Haber

'El abismo de San Sebastián', del americano Haber. Pre-Textos

Haber está en la línea de Borges e Italo Calvino: Dos amigos se encuentran tras décadas de distanciamiento. Ambos han estado escribiendo sobre un cuadro, El abismo de San Sebastián, el mismo que los encumbró como críticos y destruyó su unión. Para los que quieren una literatura profunda pero con tono sarcástico. Ed. Pre-Texos. Págs: 154. Pvp: 23 euros.

5. 'Los días ligeros', de Yolanda Guerrero

'Los días ligeros', de Yolanda Guerrero Plaza&Janés

Un oasis de glamour en el Madrid franquista: La piscina Stella, en una zona residencial de Madrid, es un rincón de modernidad y elegancia, donde la alta sociedad se reúne para disfrutar de la libertad que no proporciona el régimen franquista. Tres amigas de distinta condición social convivirán allí y se tendrán que enfrentar a varios asesinatos. Para los amantes de las pasiones y los escándalos. Ed. Plaza&Janés. Págs: 525. Pvp: 23,90 euros.

6. 'Tocando el fuego', de Tato Cabal

El escritor Tito Cabal regresa con esta novela. Ed. Bolchiro

Sobre el poder redentor de la literatura: Esta novela relata la vida de un expulsado del presidio contra su voluntad, por cumplimiento de condena, que no tiene más remedio que pulular por el mundo aprendiendo a reconocer los placeres mundanos, incluido el del amor. Narrada en primera persona, se articula con la alternancia de dos relatos escritos por el protagonista. El primero de ellos es de confesión con marcados tintes de novela negra. En el segundo, narra su propia vida, la de un chico discreto, que acaba cayendo en el GRAPO. Para los nostálgicos de la Transición. Ed. Bolchiro. Págs.: 300. Pvp: 20 euros

7. 'El guardián de espadas', de Cassandra Clare

Clare ha vendido con su saga más de 50 millones de libros. Planeta

La fantasía se reinventa: En la ciudad-estado de Castelana, un huérfano es sacado de su humilde origen y llevado a La Colina, donde le espera una vida de lujos. Kel, así se llama, se convierte en el protector del príncipe Conor Aurelian, cuyas vidas, con destinos diferentes, se cruzarán con la de la médica Lin Caster. Deber, amor y destino en un fenómeno mundial que ha vendido de la saga más de 50 millones de ejemplares. Para los que se formaron a la sombra de Juego de Tronos. Ed. Planeta. Págs. 640. Pvp: 20,95 euros.

8. 'Los diamantes de Kalimantán', de Nina Melero

La autora de 'Archipiélago' vuelve con esta novela de aventuras. Ed. Contraluz

La autora de esta aventura reside en el sudeste asiático: Borneo es el escenario de este título ambicioso, donde los diamantes que se esconden en los ríos sirven para sellar pactos y promesas desde hace siglos. Pero la selva, a donde llega Jaime en un momento difícil de su vida, guarda también tumbas de viajeros olvidados. Para lectores que huyen de la rutina y necesitan adrenalina. Ed. Contraluz. Págs.: 608. Pvp: 22,95 euros.

9. 'A toda máquina. De Irlanda a la India en bicicleta', de Dervla Murphy

Un libro para viajar en bicicleta escrito por la irlandesa Murphy. Ed. Capitán Swing

Un recorrido ya clásico hecho por la autora en 1963: Su vehículo se llamaba Rozinante, en homenaje al caballo de don Quijote. La ruta que se despliega en este libro la hizo la autora (fallecida en 2022, a los 81 años), sola, durmiendo en el suelo de las casas de té o al aire libre. No es solo un viaje en bicicleta, sino un periplo fascinante por Oriente medio en unos años donde lo corriente no era cambiar de país, y mucho menos, tan lejanamente. Para soñadores que esperan su odisea. Ed. Capitán Swing. Pags: 304. Pvp: 24 euros.

10. 'El general del ejército muerto', de Ismail Kadaré

El albanés Kadaré murió el 1 de julio de este año, a los 88 años. Ed. Alianza

Una excusa para releer al premio Princesa de las Letras fallecido: Veinte años después de la derrota del ejército italiano en Albania, un general y un capellán militar asumen la misión de recuperar los cadáveres de sus compatriotas caídos allí en combate durante la II Guerra Mundial. Atrapada en el barro, la oscuridad, las inclemencias del tiempo y la mirada desconfiada de los aldeanos, la extraña pareja sirve a Ismaíl Kadaré para trazar una fábula en la que su penetrante y ácida mirada no solo alumbra las razones de lo bélico, sino también la idiosincrasia de su país. Para los seguidores de un escritor que será eternamente recordado. Ed. Alianza. Págs.: 352. Pvp: 20,95 euros.

11. 'La peluquera y Proust', de Stéphane Carlier

Esta novela ha seducido a 50.000 franceses. Ed. Duomo Nefelibata

Una forma tierna e irónica de descubrir al genio de las letras francesas: Para Clara, peluquera en un pequeño pueblo de la Borgoña francesa, su día a día es una jefa melancólica, un novio tan guapo como un príncipe de cuento y un gato arisco. En su vida reina la calma, hasta el día en que conoce al hombre que cambiará su vida: Marcel Proust. Gracias a sus palabras y a la magia de la lectura, Clara encontrará el valor para recuperar 'el tiempo perdido' y elegir el camino correcto. Para curiosos de los grandes libros de todos los tiempos. Ed. Duomo Nefelibata. Págs: 192. Pvp: 18 euros.

12. '¿En qué deseamos convertirnos?, de Susana Eusebio Díaz

'¿En qué deseamos convertirnos?' invita a reflexionar sobre la condición humana ed. Alma Mater

Una vuelta de tuerca al uso de la ingeniería genética y la Inteligencia Artificial: La autora, profesora de Filosofía en un instituto de enseñanza secundaria, aborda el transhumanismo desde sus perspectivas éticas, sociales y políticas. Esto es, si el ser humano, construido a una manera que evoca a Frankestein y Prometeo, se convierte tras este proceso en un ser frágil y desesperado por eludir la vejez y la muerte. Para quienes pensar es una suerte de estado de plenitud. Ed. Alma mater /Punto Rojo (en web). Págs.: 78. Pvp: 15 euros.

13 'El mundo silencioso de Nicholas Quinn', de Colin Dexter

Una nueva entrega del personaje en la que se basa la exitosa serie de televisión 'Endeavour'. Ed. Siruela

El suspense es bueno también para el verano: Nicholas Quinn, la nueva incorporación del Oxford Foreign Examinations Syndicate, un hombre sordo, pero capaz de leer los labios, ha aparecido asesinado en su dúplex. Extrañamente, la mayoría del personal, incluido Quinn, tenía entradas para la proyección de La ninfómana en el Estudio 2 de Walton Street la tarde del crimen. Una nueva entrega del inspector Endeavour Morse, que le llevará al límite su capacidad deductiva. Para seguidores de este escritor de novela negra fallecido en 2017, hoy reeditado. Ed. Siruela. Págs. 304. Pvp: 21 euros.

14. 'Buenas noches, Irene', de Luis Alberto Urrea

Una novela de guerra de la mano de Urrea. Ed. AdN

Una historia extraida de la vida de su propia madre: En 1943, Irene Woodward huye de Nueva York y de su prometido para alistarse en la Cruz Roja y poner rumbo a Europa. Durante su formación, entabla amistad con Dorothy Dunford, una mujer poseedora de un apabullante ingenio. Tomando como inspiración la experiencia de su propia madre, Luis Alberto Urrea rescata del olvido una historia de heroísmo femenino durante la Segunda Guerra Mundial. Para locos de los episodios bélicos pero buenos. Ed. AdN. Págs.: 480. Pvp: 22,95

15.'La isla maldita', de Adrian McKinty

'La isla maldita' es uno de los 'thrillers' del verano. Ed. Planeta

Mejor 'thriller' del año según The New York Times: Este título, a cargo del autor de La cadena, describe el viaje de la protagonista, Heather, casada con un médico viudo y padre de dos adolescentes a una isla australiana, donde él asiste como invitado a un congreso. Las idílicas vacaciones programadas se convertirán en una pesadilla liderada por un clan que no olvida un desgraciado accidente. Para los sufridores encantados con el miedo y la intriga. Ed. Planeta. Págs: 480. Pvp: 20,90 euros.

16. 'Proyecto Overmind', de Daniel Sánchez Cantero

La segunda novela de Sánchez Cantero discurre en la selva. Ed. Suma

Un laboratorio bajo tierra, un objeto valioso y una paciente fugada: La tranquilidad de una ciudad próxima a la selva Lacandona, en México, se empañará con un crimen múltiple. La inspectora Valentina Vargas y su compañero, Sebastián Cruz, intentarán encontrar respuestas a los crímenes mientras buscan a Nora Baker, que se ha fugado de un laboratorio oculto en la selva y se ha llevado un objeto de vital importancia para una organización secreta. Este libro combina suspense, tecnología, ciencia, inteligencia artificial, investigación policial y muchas dosis de adrenalina. Para quienes creen en el poder de la mente. Ed. Suma de Letras. Págs.: 480. Pvp: 22,90 euros.

17. 'Perder el juicio', de Ariana Harwicz

Una apasionante novela de Ariana Anagrama

Pensamos que los crímenes los cometen otros: Esta gran novela cuenta la historia de un robo, de una apropiación, de un incendio provocado. Es el viaje de un secuestro donde la vida es vista como una evasión. Para quienes no pueden (ni quieren) dejar de mentir. Ed. Anagrama. Págs: 136. Pvp: 17,90 euros

18. 'Memoria', de David Lagercrantz

Este autor sueco completó la serie 'Millennium'. Destino

El retorno de quien completó la saga Millennium: Clare murió hace 14 años, pero su marido siempre se negó a aceptarlo. Hasta que un día cree reconocerla en una fotografía tomada en San Marcos, Venecia. Recurrirá a la policía Vargas y al profesor de sicología Rekke para tratar de averiguarlo. Para quienes el pasado es una forma de presente. Ed. Destino. Págs: 528. Pvp: 21,90 euros.

19. 'La asesina del rey', de Melissa Blair

'La asesina del rey' empezó en TikTok. Ed.

La autora mandó a TikTok su libro de manera anónima y se hizo viral: Primera entrega de la saga Sangre mestiza, ha sido seleccionada como una de las mejores novelas del año por la cadena de librerías estadounidense Barnes & Noble y ha causado sensación en redes. Keera es una asesina. Como Espada del rey es la espía más despiadada de todo el reino, y la preferida del monarca. Durante años ha cumplido rigurosamente la misión de acabar con quien ponga en peligro la paz de Elverath, y nadie ha podido escapar de ella. Hasta ahora. Para adoradores de la fantasía y la maldad como argumento. Ed: Planeta. Págs: 560. Pvp: 20,90 euros.

20. 'El percherón mortal', de John Franklin Bardin

Esta novela aborda un asesinato. Ed. Impedimenta

Una historia de terror psicológico que desafía el género: Cuando el joven millonario Jacob Blunt se presenta en la consulta del prestigioso doctor George Matthews, psiquiatra de existencia anodina, la vida de este cambiará de manera dramática. De repente, se ve arrastrado a un mundo extraño y surrealista. Este rompecabezas convertirá al doctor Matthews en un detective que recorrerá la jungla urbana en busca de recuperar su propia cordura. El percherón mortal es un policiaco único, capaz de llevar al lector a los límites de la psique humana en una vieja Nueva York poblada de hospitales psiquiátricos. Para 'locos' del miedo imaginario. Ed. Impedimenta. Págs: 224. Pvp: 20,95.