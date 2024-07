La pulla de Alba Carrillo a Santi Burgoa tras su ruptura con Vanesa Romero: "Ella se merece algo mejor"

Tras varias semanas de rumores de distanciamiento, Vanesa Romero y Santi Burgoa han puesto fin a su relación. Una noticia a la que Alba Carrillo no ha dudado en reaccionar, ya que ella también fue pareja del presentador.

La televisiva estuvo casi dos años saliendo con Burgoa, pero se acabó cuando este conoció a la protagonista de La que se avecina en el verano de 2022, algo que a la que modelo no le sentó especialmente bien, pues se sintió "víctima" del juego a dos bandas del periodista.

"No sé cuánto han durado, pero demasiado", ha reconocido Alba Carrillo ante las cámaras de Europa Press, sin ninguna pena que la actriz y su ex ya no estén juntos.

"Vanesa es un pibón, guapa, simpática... A mí siempre me ha parecido una tía espectacular, entonces, ella se merece algo mejor" ha sentenciado, dejando claro que no quiere saber absolutamente nada de él.