La JEC declara vacante el escaño de Comín en el Parlamento Europeo al no haber acatado la Constitución

La Junta Electoral Central (JEC) ha decidido declarar "vacante" por el momento el escaño de Toni Comín en el Parlamento Europeo, pues no ha acudido este lunes al acto de acatamiento de la Constitución en el Congreso de los Diputados. Comín, huido en Bélgica desde 2019, fue el cabeza de lista de Junts el pasado 9 de junio.

"Respecto al señor Comín Oliveres, candidato electo de la coalición electoral Junts i Lliures per Europa, al no haber comparecido ante la Junta Electoral Central, no se le ha expedido la correspondiente credencial por no haber cumplido el requisito de juramento o promesa de acatamiento a la Constitución exigido por el artículo 224.2 de la LOREG", que establece que en el plazo de cinco días desde su proclamación, los candidatos electos deberán jurar o prometer acatamiento a la Constitución ante la Junta Electoral Central, resume la JEC.

Transcurrido dicho plazo, la Junta Electoral Central declarará vacantes, añaden, los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, todo ello hasta que se produzca dicho acatamiento, sin perjuicio de su interpretación conforme a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de diciembre de 2019, en el asunto del señor Junqueras i Vies. En virtud de ello "procede declarar temporalmente vacante el escaño del Sr. Comín i Oliveres", hasta que se produzca el acto de acatamiento a la Constitución.

Es la propia JEC quien comunica al Parlamento Europeo la relación de diputados electos y, según su doctrina, "la credencial se expide una vez que el candidato electo ha prestado juramento o promesa de acatamiento a la Constitución". Además de la ausencia de este, también ha centrado la atención el cabeza de lista de Se Acabo la Fiesta, Luis 'Alvise' Pérez, que ha jurado su cargo como el resto de eurodiputados.

Los candidatos proclamados electos han sido llamados uno a uno por el orden de proclamación. La gran mayoría ha utilizado la fórmula escueta de jurar o prometer la Carta Magna, salvo la eurodiputada del PNV Ohiane Agirregoitia (Coalición por una Europa Solidaria), el candidato de EH Bildu y exmiembro de ETA Penando Barrena (Ahora Repúblicas), que lo han hecho "por imperativo legal", como también la representante del BNG Ana Miranda (Ahora Repúblicas).