Ben-Dror Yemini, escritor y periodista israelí: "Gaza podía haber sido como Singapur, pero solo se han preocupado de destruir a Israel"

Autor de La industria de las mentiras —un ensayo sobre la situación en Oriente Próximo publicado el pasado junio por Deusto— el periodista e historiador israelí Ben-Dror Yemini lleva años luchando contra lo que considera "propaganda antiisraelí", toda una serie de bulos, fake news, artículos y opiniones tendenciosas que, a su juicio, se vierten a menudo desde el mundo académico o los medios de comunicación para señalar a Israel como responsable de todos los males de Oriente Próximo.

Desde Tel Aviv, Yemini atiende a la llamada de 20minutos para hablar sobre la guerra en la Franja de Gaza, el conflicto árabe-israelí y la posición de Occidente. No duda en subrayar el "derecho de Israel a defenderse" y denuncia la connivencia de la izquierda con el islamismo radical.

Denuncia que en la prensa y en el mundo académico occidental hay un sesgo informativo contra Israel, ¿por qué cree que esto sucede?Hay muchas razones. Una de ellas es la tendencia entre los pensamientos liberales a identificarnos con el lado más débil y hay que admitir que los palestinos son, en general, el lado más débil cuando hablamos del conflicto con Israel. Así que de alguna manera es natural e, incluso, entendible. Pero muchas veces ignoran la verdadera naturaleza de los enemigos de Israel. Ignoran que Hamás habla de conquistar toda Europa y América, de islamizar el mundo entero matando judíos y cristianos. Los líderes de Hamás ya hablaban de ello mucho antes que existiera Estado Islámico. Cuando se ignora todo eso, es fácil creer que se trata de una lucha entre ocupante y ocupado.

¿En Occidente hay, a veces, condescendencia o demasiada tolerancia con el islamismo radical?En algunos sectores, sí. Puedes leer artículos u opiniones que presentan a Hamás como una especie de grupo de resistencia o que justifican sus acciones porque afirman que la Franja de Gaza es 'la prisión al aire libre más grande del mundo', lo cual no es cierto en absoluto. Este es un error básico que se repite constantemente, porque la realidad es que la comunidad internacional e Israel le ofrecieron a Hamás una y otra vez levantar el bloqueo de la Franja con la única condición de desarmar a los grupos terroristas. Solo le pedían que no hubiera más terror, nada más que eso, lo mismo que acordaron Israel y la Autoridad Palestina, pero Hamás se negó a aceptarlo. Entonces, cuando ignoras esa premisa y solo repites que esa pobre gente vive en una prisión... no puedes culpar a Israel de ello porque fue Hamás quien los metió en esa prisión.

En su libro habla de coalición 'verdirroja', una extraña alianza entre la izquierda occidental y el islamismo radical, a pesar de que son incompatibles en muchos aspectos como el feminismo o los derechos LGTBI, ¿cuál es su razón de ser?Sí, existe ese tipo de coalición. He estado en muchas manifestaciones contra Israel en el último año, principalmente en EEUU, y he visto corear consignas a favor de Irán o de los hutíes de Yemen, lo cual es una auténtica locura. Creen que son 'antiimperialistas', pero desconocen que por culpa de los hutíes cerca de medio millón de personas han sido asesinadas y millones están pasando hambre. En todas partes donde hay islamismo radical, hay destrucción y derramamiento de sangre, solo hay que mirar cualquier punto de África o Asia donde está presente. Y el 95% de las víctimas de la yihad son musulmanes, algo totalmente ignorado por la izquierda. Israel está luchando contra esa yihad en nombre de todo Occidente, porque si Israel es derrotado, los siguientes serán Francia, Italia o España. Sin embargo, en lugar de apoyar a Israel y a los musulmanes no radicales, que repito son realmente las grandes víctimas de la yihad, muchas veces la izquierda opta por el islamismo radical para atacar a Israel.



¿Hay antisemitismo en Europa?En el pasado hubo antisemitismo contra los judíos y ahora lo hay contra el Estado judío, así que no veo una gran diferencia. El viejo antisemitismo vertía muchas mentiras contra los judíos y el nuevo hace lo mismo contra el Estado judío, hay una conexión entre ambos. Pero la gente no es antisemita por naturaleza, no nace así; sin embargo, cuando lee en los periódicos una y otra vez que Israel está cometiendo un genocidio contra los palestinos, puede empezar a creérselo, aunque sea totalmente falso. En muchas ocasiones, ese odio contra Israel es por desinformación, una especie de lavado de cerebro. No entienden que Israel se está defendiendo de la yihad y que el islamismo radical es una amenaza para los propios musulmanes.

Ben-Dror Yemini, en una imagen de archivo. CEDIDA

El radicalismo islámico es un fenómeno que también ha crecido en muchos países europeos y en su libro afirma que el multiculturalismo ha fracasado en Europa, ¿la victoria de Le Pen en Francia y el auge de la extrema derecha son ejemplos de ello?No lo digo yo, eso es algo que han reconocido Angela Merkel y muchos líderes europeos. Y ha fracasado porque no ha existido un verdadero multiculturalismo enriquecedor, ya que en muchas ciudades se han creado auténticos guetos. Muchos barrios musulmanes han visto como los islamistas tomaban el control para imponer el hiyab y la sharia, los radicales se han hecho fuertes y lo sufren los propios musulmanes que viven en esos barrios. El multiculturalismo suena genial, pero en estos momentos no es una realidad en Europa. En el pasado Festival de Eurovisión se dio un fenómeno curioso porque los jueces y cantantes estaban totalmente en contra de la participante israelí, hubo manifestaciones y terribles protestas en Malmö contra nuestra cantante, pero luego Israel ganó en la votación popular. Y no ganó porque fuera una gran canción, sino por motivos políticos, porque la gente vio lo que pasó en Malmö, las amenazas de los islamistas radicales, y quiso decir claramente que no quiere eso para Europa. Sin embargo, las élites muchas veces simpatizan con los islamistas.



¿No cree que Israel ha cruzado una línea roja con la actual intervención militar en Gaza?¿Estados Unidos y Gran Bretaña cruzaron una línea roja en Mosul o en Raqqa, donde el 70% de los edificios fueron destruidos y un número desconocido de civiles inocentes fueron asesinados? ¿Cruzaron esa línea roja cuando quisieron erradicar a Estado Islámico? Lo pregunto porque en general los medios occidentales consideran que estuvo justificado porque era una amenaza real, aunque estaba a miles de kilómetros de Londres o Washington. ¿Por qué esa doble moral? ¿Cómo pudo estar justificado entonces y no en Israel, cuando esa amenaza se produce al otro lado de nuestra frontera? ¿Está menos justificado cuando en Tel Aviv tenemos cohetes cayendo sobre nuestras cabezas? Eso es lo que no entiendo porque estamos hablando de la misma yihad. En Gaza hay carteles con las fotos de Bin Laden y Áhmed Yasín (fundador de Hamás) juntos. ¿Cómo actuaría España si los cohetes estuvieran cayendo sobre Madrid? ¿Por qué esa doble moral? ¿Por qué Israel no tiene derecho a defenderse? No me malinterpretes, yo soy muy crítico con mi gobierno, de hecho creo que es uno de los peores de la historia y lo critico en muchos aspectos, pero sé que la guerra contra la yihad está totalmente justificada. Las historias sobre un supuesto genocidio en Gaza han sido refutadas, incluso por la propia ONU. Las cifras de más de 37.000 víctimas mortales que vemos a diario las proporciona el Ministerio de Sanidad de Hamás y son mentira, pero mucha gente se las cree y las da por válidas.

¿Cuál sería el número real de víctimas mortales en Gaza, según Israel?No puedo darte una cifra porque no tengo ninguna investigación fiable al respecto, pero sí puedo decirte que son muy inferiores. Solo como ejemplo, se ha dicho que el 60%-70% de los edificios de la Franja de Gaza han sido destruidos, cuando la cifra real es del 16%, según el último estudio realizado. Y otro ejemplo, en el hospital Al-Shifa se publicó que 500 personas habían sido asesinadas, cuando el responsable fue un cohete fallido del propio Hamás y, además, sabemos que solo murieron entre 30 y 40 personas. En cambio, en muchos sitios sigues leyendo que Israel mató a 500 personas en ese hospital.

¿La intervención militar en Gaza puede crear más mártires de Hamás en el futuro?Puede que a corto plazo sí, pero a largo plazo tenemos que confiar en que se den cuenta de que este no es el camino. Sin embargo, cuando los palestinos ven las manifestaciones en contra de Israel en las universidades europeas y americanas, o leen artículos que culpan a Israel, eso les anima a apoyar a Hamás y no a apostar por la paz. Esa es la gran tragedia. Yo, como ser humano y como israelí, no quiero que los palestinos sufran, pero la izquierda global, esa coalición de la que hablábamos antes, no les está ayudando, lo que les ofrece es perpetuar su sufrimiento.

¿Qué opina sobre el reconocimiento del Estado palestino por parte del Gobierno español?No me importa que se reconozca el Estado palestino porque yo defiendo la idea de dos Estados para dos pueblos y creo que es la mejor solución a largo plazo. Sin embargo, ahora mismo no es posible y me parece que hacerle ese regalo a Hamás en estos momentos es intolerable, es la acción más hipócrita y estúpida que se puede hacer porque solo beneficia a los radicales, ni siquiera a la Autoridad Palestina, solo a la yihad que atacó a Israel. Lo que hizo España es ayudar a Hamás, no a la paz.

¿Está la paz más lejos que nunca?Por un lado, sí, por culpa del apoyo a Hamás de muchos palestinos, pero, por otro lado, creo que tenemos una oportunidad de alcanzar una paz regional. Ya tenemos los Acuerdos de Abraham y espero que podamos incluir pronto a Arabia Saudí para formar un frente de paz en Oriente Medio. Tenemos que rezar para que los palestinos entiendan que para ellos es mejor apoyar la paz que a Hamás y espero que Occidente también lo entienda y presione para intentar alcanzarla.

En la solución de dos Estados, ¿Israel debería abandonar los asentamientos en los territorios palestinos?Sí, creo que sí. Lo que necesitamos es paz. No creo en esos eslóganes que dicen '¡del río hasta el mar, Palestina será libre!', y tampoco en un Estado judío desde el río hasta el mar. Quiero que los dos Estados sean libres y que la gente que vive en ellos sea libre.



¿Qué hace falta para que la solución de dos Estados se materialice?Necesitamos liderazgo en el lado palestino porque se les ha ofrecido una y otra vez un Estado viable. Se lo ofrecieron Ehud Barak, Bill Clinton, Ehud Olmert, Barack Obama y John Kerry, pero siempre han dicho que no. Hace falta un cambio de liderazgo, alguien que de verdad haga algo por los palestinos.

En su libro también afirma que Israel ha elevado el nivel de vida de la población palestina, ¿quiere decir que vive mejor bajo la ocupación?​Se puede criticar la ocupación israelí y su política de asentamientos, pero no se puede mentir y decir que la población palestina vive en una especie de Auschwitz. Todos los indicadores (esperanza de vida, acceso al agua potable, electricidad...) demuestran que a los palestinos de Gaza y Cisjordania les ha ido mucho mejor desde 1967 que a los que viven en otros países de la región, así que no se puede decir que viven en un campo de concentración porque en muchos aspectos han prosperado. Yo no quiero que los palestinos sigan viviendo bajo dominio israelí, pero tampoco quiero que se mienta sobre la realidad. La Franja de Gaza podía haber sido como Singapur, pero por desgracia los Hermanos Musulmanes tomaron el control por la fuerza y solo se preocuparon por destruir a Israel. El resultado es el que vemos ahora.

Hablemos de los refugiados palestinos, dice que no hay un interés real por parte de la ONU en solucionar el problema.La UNRWA (agencia de la ONU para refugiados palestinos) juega un papel contraproducente en este asunto porque perpetúa el problema animando a los palestinos a continuar con esa fantasía del derecho de retorno. Los 12 millones de alemanes étnicos que fueron expulsados de países como Polonia o la República Checa no van a volver nunca a esos países. Los judíos que fueron expulsados de los países árabes, tampoco van a volver. Mis abuelos fueron perseguidos y expulsados de Yemen, mi suegro nació en Checoslovaquia, escapó de los nazis y llegó a Egipto sin un céntimo, donde volvió a ser perseguido por los Hermanos Musulmanes. ¡Fue refugiado dos veces! Pero no quiso victimizarse ni vengarse. Los israelís, en lugar de venganza, decidimos reconstruirnos, preocuparnos por la producción, la industria o la alta tecnología y mira cómo hemos evolucionado. A los palestinos, por desgracia, se les anima desde Occidente a ser eternamente víctimas, a mantener vivo el relato de la nakba y esa es su gran tragedia. El derecho al retorno no está reconocido por el derecho internacional, al contrario de lo que dice la UNRWA. Basta ya de tanta victimización. También hubo una nakba judía en los países árabes y no guardamos ningún odio contra esos países porque no se puede vivir con odio.