ERC pide disculpas a Maragall por los carteles del Alzheimer y abre un "procedimiento interno" para depurar responsabilidades

La portavoz de Esquerra Republicana, Raquel Sans, ha condenado y ha puesto de manifiesto la indignación del partido acerca de la información publicada por el 'Ara' en la que se ha explicado que los carteles con el lema 'Fora l'Alzheimer de Barcelona' provenían de dentro de la formación. Durante la precampaña de las municipales de 2023, aparecieron en la sede de ERC en Barcelona una serie de carteles en el que se mofaban de la enfermedad del expresident de la Generalitat Pasqual Maragall y, a su vez, del militante republicano y hermano, Ernest Maragall -que concurrió a las elecciones como alcaldable por Esquerra-. El partido ha pedido disculpas a los hermanos Maragall por los hechos y ha avisado que "depurarán responsabilidades".

El partido ha ha mostrado su "indignación" tras haber sido publicada una información donde se señalaba que fue un miembro de Esquerra Republicana quien ideó esta acción. En una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede de la formación, Sans ha confirmado que "tras animar a Ernest Maragall a denunciar los hechos ante los Mossos", una persona confesó que había sido el autor del cartel. A pesar de no aclarar si es un militante o un trabajador de ERC, la portavoz ha asegurado que en ese momento se le apartó de sus responsabilidades y ha apuntado que habría actuado en solitario.

Según publicaba el 'ARA' y ha confirmado Sans, se ha cerrado la carpeta judicial del caso, por ello, Esquerra Republicana abrirá un procedimiento interno para evaluar las responsabilidades a llevar a cabo con el responsable de lo ocurrido siguiendo el código ético de la formación. Preguntada sobre por qué no había comenzado este proceso, Sans ha explicado que no se ha podido hacer, ya que aún no se había cerrado el expediente por parte de los Mossos.

Finalmente, ha pedido disculpas a Maragall y a todas aquellas personas que "sufren de Alzheimer" como a sus familiares. Sans ha remarcado que una acción como esta es "contraria a los valores republicanos" y que se ha vulnerado "el código ético" del partido.

El acuerdo de investidura antes de agosto

Por otro lado, en clave investidura, Sans ha subrayado las palabras de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y ha recordado que pondrán una fecha límite para lograr un acuerdo con las otras formaciones. La portavoz republicana ha explicado que han fijado finales de julio para llegar a un acuerdo, eso sí, "sujeto a las cuatro carpetas". Sans ha avisado que "si el acuerdo no es bueno, la militancia no lo respaldará".