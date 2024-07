Ayuso reclama una selectividad común para mejorar la calidad educativa: "Sánchez suplanta los saberes por ideología"

Una prueba común en todas las comunidades autónomas para acceder a la universidad. La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este lunes, junto al resto de presidentes autonómicos del partido, el acuerdo elaborado por el Partido Popular para implantar un modelo de EBAU única en todo el territorio nacional. Díaz Ayuso ha destacado la necesidad de proponer una alternativa ante las políticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "suplanta los saberes efectivos con ideología".

"Este acuerdo es un comienzo, un primer paso en nuestra batalla por la calidad y la excelencia educativa en el acceso a la universidad, por la igualdad ante la ley y las oportunidades, por nuestra juventud y por el futuro de España, principios esenciales en todas las políticas del Partido Popular", ha expresado la presidenta de la Comunidad de Madrid. La propuesta del PP para implementar una nueva selectividad establece unos elementos comunes para todas las regiones como el orden y la fecha de realización de los exámenes, que pasan de los cinco días actuales a tres; los criterios de corrección en ámbitos como la deducción de puntos que suponen las faltas de ortografía y que será de 0,25 puntos a partir de la segunda falta, o la homogeneización de los modelos de examen.

Díaz Ayuso estima necesario introducir estas modificaciones para que aquellos alumnos que más estudian y trabajan no se queden sin la posibilidad de estudiar lo que quiere. "No tiene sentido tener el distrito universitario único y que la Selectividad no seleccione a los que más se esfuerzan y a los que más saben, los mejores en muchas ocasiones se queden fuera", ha indicado. El partido enviará esta propuesta al Gobierno central y al resto de comunidades autónomas como alternativa al modelo que aprobó el Ministerio de Educación hace unas semanas.

La dirigente regional ha considerado que la EBAU que prepara el Gobierno de España "diluyen las asignaturas, el conocimiento, la exigencia, notas claras y, por tanto, la seguridad jurídica". Con la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), ha afirmado, el Ejecutivo central "se rinde a los nacionalistas" y amenaza "la autonomía financiera y educativa de las comunidades autónomas".

Ayuso ha alertado que "destruir la calidad" educativa acaba con la igualdad de oportunidades y con el ascensor social. Asimismo, ha manifestado que los socialistas han ido deteriorando la calidad educativa con cada reforma legislativa aprobada. En su opinión, con la última reforma (la Lomloe) "Sánchez atenta contra la libertad de elección de las familias y suplanta los saberes efectivos con ideología".

"Ninguna de estas políticas es casualidad", ha indicado la dirigente del PP de Madrid. Para ella, estos cambios han generado que la enseñanza se manipule y que la historia sea reemplazada por "una supuesta memoria democrática que no es más que frentismo e ingeniería social".

Para concluir, Ayuso ha agradecido al secretario general del partido, Alberto Núñez Feijóo, el impulso que le ha dado a esta propuesta: "Estoy convencida de que esto redundará en beneficio tanto de los alumnos como de las universidades y de España". Según ha explicado el PP con este modelo el próximo curso, el 70% de los alumnos que se examinen podrían realizar una prueba que les garantice "un acceso en igualdad de oportunidades a las universidades españolas".