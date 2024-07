Will Smith regresa a la música con una reflexión sobre sus "momentos más oscuros": "Mi humilde deseo es brindar alegría"

Tras vivir una de las etapas más duras de su carrera profesional, Will Smith ha reaparecido de nuevo presentado un nuevo tema musical. De este modo, el cantante ha querido volver al panorama musical, tras casi 20 años sin publicar un disco,

Como así ha compartido a través de sus redes sociales, Smith actuó en la gala de los premios BET 2024, donde dio a conocer You can make it. De este modo, de la mano de Chandler Moore y el Sunday Servicie Choir, el actor cantó en medio de un anillo de fuego.

Aunque, lo cierto es que esta actuación no ha sido la primera vez que se pudo escuchar la canción. Y es que, días antes, Will Smith compartió en su perfil de Instagram un extracto de la melodía a modo de promoción. Así, sentado a piano y cantando delante de la cámara, mandó un bonito mensaje a todos sus seguidores.

"En algunos de mis momentos más oscuros, la música siempre ha estado ahí para mí, para levantarme y ayudarme a crecer. Mi humilde deseo poder hacer lo mismo por ti y brindarte toda la alegría y la luz que mereces", aseguró el intérprete antes de anunciar que cantaría el tema al completo en la entrega de premios.

De este modo, el actor ha demostrado que el 2024 está siendo un año redondo para él en lo relacionado con su vida laboral. No solo por su vuelta a los escenarios, sino porque también se encuentra de presentación con su nueva película, Bad Boys: Ride or Die. La nueva entrega de Dos policías rebeldes, en la que ha participado junto a Martin Lawrence y con la que ha cosechado un gran éxito en taquilla.