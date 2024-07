Sanz solicita a la Junta que elimine 715 viviendas turísticas que no se adaptan a la normativa urbanística

El Gobierno de José Luis Sanz ha solicitado a la Junta de Andalucía la eliminación de 715 viviendas de uso turístico (VUT) registradas en Sevilla, en aplicación del nuevo decreto autonómico, que permite descalificar como VUT aquellos pisos que no se adapten a la normativa urbanística. De dichas viviendas, dos de cada tres están situadas en el casco antiguo y Triana, según han informado fuentes municipales tras la reunión mantenida con la oposición este lunes con objeto de desbloquear la ordenanza municipal para regular los pisos turísticos.

Con dicha solicitud, que forma parte de las medidas de control, disciplina y reducción de viviendas de uso turístico implementadas por el Gobierno local, "Sevilla se convierte en la primera ciudad andaluza" en acogerse a este punto de la norma andaluza para reducir los pisos turísticos, ha anunciado el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, tras informar de ello a los grupos municipales en la mencionada reunión.

Un encuentro en el que se ha presentado el informe jurídico que avala la "inviabilidad de una moratoria" a la concesión de nuevas licencias en Sevilla, como reclamaban desde las tres formaciones mientras continúan las negociaciones sobre la ordenanza municipal, aun pendiente de aprobación. Una petición que perseguía que el listado de apartamentos turísticos no siga aumentando como viene ocurriendo semana tras semana. De hecho, como se desprende del Registro Oficial de Turismo de la Junta, consultado por 20minutos, este mañana constaban 9.428 pisos turísticos inscritos, 25 más que hace solo una semana.

Así, el delegado de Urbanismo, Juan De la Rosa, ha vuelto a emplazar a una próxima reunión a los grupos, toda vez que la de esta mañana se ha vuelto a saldar sin acuerdo. "Hemos pedido a la oposición responsabilidad y altura de mira para aprobar de una vez el documento que permitirá a la ciudad limitar las viviendas de uso turístico", ha incidido el delegado de Urbanismo al tiempo que ha pedido a los grupos que "no se aferren a un mero mercadeo de porcentajes que no son más que propuestas arbitrarias no sustentadas en informes técnicos que abren la puerta a una grave inseguridad jurídica".

Cabe recordar que la propuesta municipal contempla que las viviendas turísticas no sobrepasen el umbral del 10% sobre las residenciales, un porcentaje que actualmente se supera en barrios del centro y Triana y que, según la oposición, debería rebajarse aún más. Una medida que no apoya el Gobierno municipal, si bien, han explicado que el los porcentajes serán revisados de manera periódica, siempre y cuando sean avalados por informes técnicos".

Por su parte, desde el PSOE, el concejal Francisco Páez ha insistido al Gobierno municipal en rebajar el umbral del 10%, ya que, según expone, este porcentaje fue decidido por una consultora privada. En caso contrario se abrirá la puerta a 23.305 viviendas turísticas más, según el edil socialista, que ha cifrado en esta cantidad las licencias que se podrían llegar a conceder en la capital hispalense hasta alcanzar el tope permitido según la propuesta municipal actual. Así, tras lamentar que el Ayuntamiento no vaya a aprobar una moratoria, a diferencia de "otras capitales andaluzas están buscando ya fórmulas jurídicas para hacerlo", ha planteado la alternativa de reducir el porcentaje de VUT al 2,5% sobre las viviendas residenciales permitidas.