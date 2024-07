Paul Mescal, cazado en una cita con la cantante Gracie Abrams

Con todo merecimiento, Paul Mescal se ha convertido en una de las nuevas grandes estrellas de Hollywood y la persona a la que los estudios se rifan después de su participación en películas como Aftersun —que le valió una nominación al Oscar—, Desconocidos, la serie Normal People o la cercana Gladiator II.

Pero el actor irlandés de 28 años también se ha convertido en un sex symbol y en toda una sensación en las redes sociales —a pesar de que él no tenga— y, por ello, también en el centro de multitud de noticias del corazón. La última, que ha sido cazado teniendo una cita con la cantante Gracie Abrams.

El intérprete y la autora de temas como Feels Like, Where do we go now? o I Miss You, I'm Sorry han sido fotografiados cenando juntos en una pequeña mesa en el restaurante BRAT en Londres, donde, según detallan varios medios como el portal de noticias TMZ, pidieron multitud de raciones para compartir.

Los testigos afirman que Paul y Gracie estuvieron enfrascados en lo que parecía ser una conversación muy apasionante e incluso, en un momento dado, hubo una especie de muestra de cariño cuando él se acercó a acariciarle la mejilla a la artista.

Mientras que él se encuentra preparando sus papeles para Hamnet, la adaptación a cargo de Chloé Zhao de la famosa novela de Maggie O'Farrell en la que Mescal interpretará a William Shakespeare, y en la próxima cinta de Richard Linklater, Merrily We Roll Along, cuyo rodaje durará 20 años, Abrams está en plena promoción de su segundo álbum.

La cantante estadounidense lanzó The Secret of Us a mediados del pasado junio, teniendo un gran éxito, en parte, por tener una colaboración con Taylor Swift, de quien fue telonera en varios conciertos en la parte norteamericana de su The Eras Tour. En concreto, la canción se titula us. ("nosotras.").

No es la primera vez que este mismo año se da noticias de los rumores de nuevos romances de Mescal, que con anterioridad estuvo saliendo con la cantante Phoebe Bridgers. Natalie Portman o Ayo Edebiri han sido algunas de las actrices con quien se le ha relacionado, aunque siempre han puntualizado que se trataba únicamente de muy buenas amistades.