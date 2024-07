Javier Gutiérrez conmueve con unas emotivas declaraciones: "Sueño con que mi hijo, que no habla, diga 'papá, te quiero"

El actor Javier Gutiérrez en más de una ocasión ha dejado ver su emoción que le daba protagonizar una película como Campeones, ya que su hijo mayor, Mateo, sufre una discapacidad que le impide socializar con normalidad. Sobre esta situación, el gallego se ha sincerado en una entrevista en Plano General, donde ha dado unas declaraciones que han conmovido a sus seguidores.

En ella ha explicado que la enfermedad de su primogénito es "una malformación en muchas áreas". Además, ha añadido que es una situación para la que nadie está preparado y que en ella te encuentras muy solo y con muy poca información.

"No sé quién decía que lo primero que desaparece de las habitaciones cuando un niño nace con problemas son las flores. Esto es un síntoma de lo que viene después, un camino de espinas. Te sientes muy solo, no tienes asidero, te falta información, nadie sabe con tratarte", ha explicado el actor. Sin embargo, ha destacado que la felicidad empieza cuando el bebé llega a la vida: "Ahora no sabría como vivir sin él".

Javier Gutiérrez tiene un sueño sin realizar:



"Escuchar la voz de mi hijo Mateo. Muchas veces he soñado con escuchar que me llama o me dice "papá, te quiero"#PGJavierGutiérrezhttps://t.co/ghMuRvjcsT pic.twitter.com/XpGblmqG2K — La 2 (@la2_tve) June 28, 2024

"Mateo es una personita que va a necesitar ayuda toda su vida porque es muy dependiente. Es una maravilla ver cómo Lucas y él han creado una sociedad en la que se ayudan y se enseñan el uno al otro", ha relatado Gutiérrez sobre la relación de sus hijos, de la que ha hablado con mucha ternura.

Aunque lo que más ha conmovido a la audiencia ha sido una pregunta con la que el actor se ha sincerado. "¿Cómo es el sueño que tienes por cumplir?", le ha preguntado Jenaro Castro. "Sueño con que mi hijo, que no habla y tiene dificultades de movilidad, me diga: 'Papá, te quiero'. Además de un milagro, sería un sueño", ha revelado muy emotivo Javier Gutiérrez.