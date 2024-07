Albiach ve factible un preacuerdo con PSC y ERC antes de finales de julio: "De aquí cuatro semanas veremos si hay agua o no"

La presidenta de Comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, coincide con la secretaria general de ERC, Marta Rovira, a fijar un plazo a finales de julio para llegar a un preacuerdo de investidura, aunque la fecha tope parlamentaria sea el 26 de agosto. En una entrevista a Ser Catalunya, Albiach ha añadido que de aquí a 4 semanas se verá "si hay agua o no" y se ha mostrado optimista. La líder de los comunes avisa, pero, que la geometría variable "no es una buena idea". "No se puede investir a Illa con los votos de los Comuns y ERC y después que los socialistas miren hacia Junts para hacer las principales políticas del país", ha alertado. Y ha asegurado que, para su formación, formar parte del Govern es "secundario" y dependerá del contenido de los acuerdos.

Albiach ha asegurado que hoy por hoy no se ha abierto a su partido el debate de si tienen que entrar dentro del Govern. "En función del acuerdo de los contenidos y del alcance, decidiremos si entramos o no al Govern de la Generalitat. La prioridad son los contenidos y las políticas, y la entrada o no es secundaria ahora mismo", ha añadido.

Después de que Rovira haya avisado que a finales de julio se acaba el tiempo para llegar a un preacuerdo con ERC, Albiach comparte que "no hay que apurar los tempos" y que cuatro semanas "dan por mucho". La líder de los comunes se ha mostrado convencida que es posible llegar a este preacuerdo y voz buena predisposición por parte de las partes.

Insiste que la única alternativa a una repetición electoral es un acuerdo entre PSC, ERC y Comuns. Y avisa que tiene que ser un gobierno "estable" y no una eventual presidencia de Salvador Isla basada en la geometría variable.

Según ha explicado, ahora hay negociaciones bilaterales del PSC con los Comuns y del PSC con ERC. Y, de manera informal, el partido de Albiach también tiene conversaciones con los republicanos, pero defienden que primero toca que haya negociaciones bilaterales entre ERC y PSC. Y es que, según Albiach, los socialistas son los que tienen que hacer "mayores esfuerzos" y "moverse" puesto que ganaron las elecciones del 12M.

En cuanto al sistema de financiación, Albiach ha pedido a los territorios del Estado qué no tengan miedo de un modelo singular para Cataluña. "Pedimos lo que nos toca, no queremos perjudicar a otro territorio del Estado", ha defendido. En este sentido, ha señalado que el actual sistema es injusto no solo con Cataluña, sino también con Murcia, País Valenciano y Baleares.