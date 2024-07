Los padres de Jay Slater, el joven desaparecido en Tenerife, siguen con la búsqueda sin la Guardia Civil: "Estamos decepcionados"

Sin pista alguna sobre su paradero, la Guardia Civil dio por finalizado este domingo el dispositivo de búsqueda de Jay Slater. Este joven británico de 19 años desapareció en Tenerife el pasado 17 de junio. Aunque permanecen abiertas todas las líneas de investigación relacionadas con el caso, la familia de Slater, presente en la isla desde hace días, se ha mostrado decepcionada y ha decidido seguir buscándole.

Jay había viajado a Tenerife con unos amigos para asistir a un concierto y desapareció en la tarde-noche de ese 17 de junio. La desaparición del joven fue denunciada ese día y desde entonces se inició un dispositivo de búsqueda.

Según contó una amiga, Slater conoció a dos personas con las que se fue al parecer a la zona del barranco de Masca. El dispositivo de búsqueda —con expertos en rescate de montaña, perros rastreadores y un helicóptero— se amplió a otras zonas de Buenavista del Norte, más allá del barranco, donde fue geolocalizado por última vez antes de quedarse sin batería en el teléfono móvil.

La Casa de la Abuela Tina, Airbnb donde se quedaba Slater. Google Maps

Las dos personas que acompañaron a Slater después de una fiesta en la Playa de las Américas no parecen haber dado luz sobre el asunto. Son dos británicos de entre 30 y 40 años, a los que, tras haber sido interrogados, se les ha permitido regresar a Reino Unido. Los investigadores han descrito a los hombres como "irrelevantes", al menos según le ha explicado al Daily Mail, Graham Wettone, un agente jubilado de Scotland Yard interesado por el caso.

¿Necesita la policía española ayuda británica?

Wettone ha instado a la policía española a aceptar una oferta de ayuda de sus homólogos británicos. "He seguido de cerca este caso y lo he comentado con mis colegas, y la verdad es que es muy extraño, hay muchas cosas que no cuadran", asegura al Mail. Este policía retirado recomienda volver a empezar desde el principio: "Hablaría de nuevo con todos los testigos, porque mi instinto me dice que muchos de ellos podrían no estar diciendo la verdad".

Este exagente de Scotland Yard cree que "la policía española tiene que dar un paso atrás y pensar: ¿Por qué desapareció donde lo hizo y en qué circunstancias?". En su opinión, se centraron en el hecho de que se había adentrado en la montaña, "pero yo iría a los días previos a su desaparición, ¿han comprobado sus cuentas bancarias por cualquier cosa extraña en las horas previas a su desaparición?".

El padre promete seguir con la búsqueda

El viernes, Brad Hargreaves, amigo de Slater, declaró al programa This Morning de la ITV que había estado hablando con él por videoconferencia antes de su desaparición cuando le oyó salirse de la carretera. Explicó que pudo ver los pies de su amigo "deslizándose" por la colina y escuchar que estaba caminando sobre grava.

Slater fue visto por última vez vistiendo una camiseta blanca con pantalones cortos y zapatillas de deporte. Pero de eso ya han pasado casi dos semanas. Tras un último intento el pasado sábado (participaron unos 30 agentes entre guardias civiles, bomberos y miembros de Protección Civil), la búsqueda se dio por acabada. La familia de Jay ha prometido seguir haciéndolo.

Pero no va a ser fácil. Los familiares del joven están contrariados por la decisión de dar por finalizadas las labores de búsqueda. De hecho, está previsto que se reúnan con la Guardia Civil de Tenerife, informa el Mail. Pero el padre de Jay, Warren Slater, está especialmente "decepcionado" por el hecho de que apenas media docena de voluntarios se sumaran a la búsqueda de su hijo después de que la policía hiciera un llamamiento pidiendo ayuda.

La familia no se siente acompañada

Sólo seis voluntarios, entre ellos sólo un británico, se unieron a la búsqueda el sábado. "Es un poco decepcionante que no haya ningún británico aparte de Paul, pero supongo que para ellos es sólo un chico británico que ha venido aquí y se ha emborrachado", explicó Warren. El padre dijo que, no obstante, estaba "agradecido" a quienes se habían reunido para buscar a su hijo.

La familia Slater no se está sintiendo muy acompañada. "Realmente no puedo creer que el público británico no me esté apoyando para tratar de encontrar a Jay. Esto le puede pasar a cualquiera de ustedes algún día. Estoy muy defraudada con todos vosotros", ha dicho Debbie Duncan a The Independent. De este modo, la madre de Jay respondía a las críticas que ha recibido por crear una página para recaudar fondos para ayudar en la búsqueda del adolescente.

¿Un Rolex robado?

El caso está siendo seguido en Reino Unido con gran expectación y eso supone que sea terreno fértil a los bulos, las especulaciones y los falsos investigadores. Puestos a suponer, se pregunta el Mail si Jay fue secuestrado. "Las especulaciones de que eso ocurriera, quizá a raíz de un asunto de drogas que salió mal, se vieron alimentadas por la existencia de la campaña GoFundMe que buscaba la suma de 30.000 libras", asegura este diario.

Un amigo del joven dijo a la policía que en su desaparición había un reloj Rolex robado. Una teoría, según el Mail, es que fue a parar a la casa rural y Jay huyó hacia la montaña en un malogrado intento de robarlo.

Cuando un familiar desaparece y pasan los días, es fácil caer en la tentación de criticar a los que buscan. Eso ha hecho Paul Arnott, el único británico, aparte del padre de Slater, que se unió el sábado al último día oficial de búsqueda. En redes sociales, Arnott censuró la lentitud de la búsqueda: "Había gente por todas partes y nadie está haciendo nada... Todo el mundo en sus coches. Todo es cháchara".