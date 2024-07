La hija de Susan Sarandon, Eva Amurri, se casa con el chef Ian Hock

Algo más de un año después de que se comprometieran, en una pedida que tuvo lugar en febrero de 2023 en los jardines del museo Rodin, en París, Eva Amurri, la hija de 39 años de una leyenda del cine como Susan Sarandon y del director italiano Franco Amurri, se ha casado este pasado fin de semana con su pareja desde hace tres años, el cocinero Ian Hock, de 40.

Eva e Ian, tal y como han dado a conocer desde la revista People, se ha dado el "sí, quiero" en una ceremonia íntima y sencilla, como era voluntad de los contrayentes, celebrada en el Valle del río Hudson, en el estado de Nueva York, y cuya inspiración y temática era la "French Garden Party". Es decir, la fiesta los jardines franceses.

Ante alrededor de cuatro docenas de invitados, entre los que se encontraban la oscarizada actriz y quien fuera el marido de su madre entre 1988 y 2009, el también galardonado intérprete Tim Robbins —padre de los hermanos de Eva, Jack Henry, de 35 años, y Miles Guthrie, de 32—, Amurri y Hock han caminado hasta el altar, donde también estaban sus hijos.

"Lo cierto es que queríamos que el centro de todo esto fuera nuestra pequeña unidad familiar, y hacer que los pequeños fuesen una parte tan importante como nosotros", ha declarado Eva al citado medio sobre sus pequeños, que fueron los encargados de colocar las cintas sobre las manos de los novios como símbolo de que estarán juntos para toda la eternidad.

"Estuvimos trabajando con quien ofició la ceremonia para diseñarla deforma que fuera superpersonal e íntima. Ya luego nos centramos en el segundo amor de nuestras vidas: ¡La comida!", ha bromeado, añadiendo que solo precisaban de "un ambiente maravilloso" sus seres "más queridos" y una "fiesta perfecta" para ser felices, así como que no contrató a ningún wedding planner, sino que todo lo planificó ella misma.

Además, ha añadido que esta boda le ha resultado "mucho más fácil" de planificar puesto que ha sido su segunda, dado que Eva Amurri estuvo casada con anterioridad con el futbolista Kyle Martino entre 2011 y noviembre de 2019, solo dos meses después de anunciar el embarazo de su tercer hijo: la primogénita, Marlowe Mae, de nueve años, Major James, de siete, y el pequeño Mateo Antoni, de 4.

La novia utilizó un diseño con corsé de Kim Kassas, siendo su hijo Major quien la acompañó al altar al ritmo de la melodía de la canción Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley, aunque no ha salido a la luz si Franco Amurri asistió o no a la ceremonia.

Eva e Ian se conocieron justo cuando ella acaba de terminar los trámites de su divorcio y estaba a punto de dar a luz a su tercer hijo. "Ian era el chef del restaurante y se acercó a saludar a una mujer que estaba en nuestra mesa y con la que había estudiado la secundaria. Yo estaba muy lejos de lo que podía ser una cita para él en ese momento, pero quedé encantada de nuestra conversación y de lo interesante y amable que parecía", explicó en su momento.