Xuso Jones revela detalles sobre su marido, su boda secreta y la luna de miel: "Sabía que se iba a filtrar porque yo nunca me escondo"

Hace unos días, la noticia de la boda Xuso Jones sorprendía a muchos, ya que se desconocía que el cantante tuviese pareja. Aunque poco a poco se ha ido descubriendo detalles sobre el marido del influencer y además, el cantante se ha sincerado con un reportero de Socialité.

"La gente se ha sorprendido por su orientación sexual", ha empezado el reportero, a lo que el copresentador del pódcast Poco se habla ha respondido: "Lo he sido siempre, otra cosa es que tú lo hayas sabido". Aunque lo que realmente le sorprende al artista es que "la gente se sorprenda de la orientación de alguien hoy en día".

De esta manera, Xuso se ha sincerado sobre cómo se siente después de que todo el mundo sepa que mantiene una relación con el anestesista: "Sabía que se iba a filtrar porque yo nunca me he escondido, pero tampoco voy a una alfombra roja a decir con quién me acuesto".

"Mi pareja es anónima, no se dedica a esto, no tiene ni redes sociales, pero si los medios me preguntáis, claro que voy a hablar. Eso sí, tendré mis 'cosicas' privadas, a mi pareja la mantengo al margen", ha aclarado el televisivo. Lo que sí se ha confirmado es que llevan ocho años juntos y que la boda fue en Murcia, la tierra natal del cantante.

Además, ha dado un detalle muy importante: cómo se conocieron. "En los bares de copas se liga muchísimo. Fue una cosa casual", ha revelado. Por último, ha dicho que se siente "muy feliz y contento" debido a que acaba de llegar de su luna de miel: "Ha sido maravillosa. Hemos estado en París, en las Vegas y en México. De verdad, ha sido el mejor viaje de mi vida".