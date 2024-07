Bárbara Rey, destrozada por la guerra con su hijo, Ángel Cristo Jr.: "Estoy yendo al psiquiatra, al psicólogo, he perdido peso..."

La guerra entre Ángel Cristo Jr. y Bárbara Rey parece no tener fin, ya que el exconcursante de Supervivientes ha vuelto a arremeter contra su madre y su hermana, Sofía Cristo. Por su parte, la exvedete ha mostrado su indignación en numerosas ocasiones y parece que ya está llegando a su límite, así lo ha manifestado en el programa Fiesta.

"Espero que hable de su vida. Él dice que su vida es lo que él cuenta. Es totalmente mentira. Si ha cortado el cordón umbilical conmigo que lo corte de verdad. No lo que está haciendo", ha comenzado explicando la actriz.

Además, la de Totana ha asegurado al programa de Telecinco que no entiende las declaraciones de su primogénito: "Yo me he enterado de que le he hecho ese daño al mismo tiempo que tú. Yo me he volcado en mis hijos, ni he rehecho mi vida por ellos. Para mí, esto es totalmente descabellado".

Asimismo, ha hecho hincapié en que todas las historias contadas por su hijo son mentira y que quiere que se haga justicia, además, no va a parar hasta que suceda. Aunque ha dejado claro que siempre será su hijo: "Yo nunca le voy a dejar de querer y me duele en el alma y en el corazón lo que ha dicho. Es Dios quien me protege".

También ha dejado claro que su hija, al igual que ella, lo está pasando mal porque es un sufrimiento continuo. "He sido una mujer maltratada toda mi vida. El maltrato psicológico te va quitando la vida poco a poco. Yo me acuesto y me duermo a las 2 o 3 de la mañana y a las 6 estoy despierta. Ya no puedo dormir", ha confesado.

Debido al doloroso enfrentamiento con su hijo, Bárbara Rey está recibiendo ayuda de profesionales para hacer frente a estos duros meses: "Estoy yendo al psiquiatra, al psicólogo, he perdido bastante peso", le ha revelado a Luis Rollán en Fiesta. Además, recalca que no puede dormir porque el "dolor es inmenso".