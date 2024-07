El descontento de los fans sevillanos de Maluma tras su concierto: "El año que viene no se te ocurra aparecer por Sevilla"

El cantante colombiano Maluma, durante varios meses, estuvo ausente de los escenarios debido al nacimiento de su hija Paris. Sin embargo, el artista volvió a reaparecer sobre los escenarios en España como parte del festival Icónica Santalucía Sevilla Fest, celebrado en Plaza de España en la ciudad andaluza.

Aunque la noche prometía ser una fiesta absoluta, cuando terminó el concierto hubo muchas quejas sobre la actuación de 'Papi Juancho'. Una de las más indignadas fue Rocío Cobo, quien asistió al festival para verlo.

Al parecer, el intérprete de Felices los 4 no cumplió con las expectativas. Todo según esta fan que en su cuenta de TikTok publicó un video en el que manifestó su insatisfacción una vez terminado el concierto. Estas quejas se han hecho virales.

"Acaba de terminar el concierto de Maluma, una hora de concierto. Aquí está ya toda la peña yéndose", empezó el vídeo, que se ha vuelto viral. Además, ha relatado que hubo personas que se gastaron uno 150 euros para ver al cantante; ella en su caso se gastó 75 €. "Para una hora de concierto, bueno, ni una hora, porque ha durado más el DJ pinchando y hemos bailado más con él que con Maluma", continuó molesta.

Además, en su vídeo le mandó un mensaje al autor de Cuatro Babys: "El año que viene no se te ocurra aparecer por Sevilla, que no te vamos a esperar con los brazos abiertos ni nos vamos a gastar 75 € en verte cantar una horita. Que te lo pases muy bien con Sergio Ramos y el Joaquín".

El vídeo acumula más de 6.400 'me gusta' y casi 1.000 comentarios. "Una hora de Maluma está genial, no creo que tenga repertorio para más", "Manolo García, 68 años y 3 horas de concierto", "Prefiero ir a misa un domingo", "Qué raro las veces que lo he visto, incluso en festivales el año pasado estuvo más de 1 hora y media", son algunos de los comentarios que también le dedicaron al artista colombiano.