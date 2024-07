Julián Muñoz, resignado, evidencia su grave situación: "Tengo fecha de caducidad"

Desde hace ya un tiempo, el estado de salud de Julián Muñoz preocupa a sus familiares más cercanos. El que fuera alcalde de Marbella lucha desde contra un "cáncer galopante", tal y como él señaló, por el que ha estado ingresado recientemente en el hospital.

Ahora disfruta del día a día con su familia en ciudad malagueña, donde ha sido interceptado por un equipo de Fiesta. Luis Rollán se trasladó hasta allí, donde, para su sorpresa, pudo hablar con el propio Julián Muñoz y con su ahora de nuevo mujer, Mayte Zaldívar.

"Me impresionó mucho ver a Julián, está muy delgado y muy apagado, cuando le pregunté que cómo estaba me dijo que se sentía que estaba con fecha de caducidad. Me dijo que la mejor quimioterapia que está recibiendo son su familia y sus amigos", aseguró en plató el colaborador, que se topó con un Muñoz muy delgado, cabizbajo y ayudado en todo momento por su nieto mayor.

En su encuentro, el expolítico le comentó que estaba "luchando por vivir, nada más". Zaldívar, por su parte, le explicaba al colaborador que, aunque saben que Julián atraviesa por un momento delicado de salud, intentan disfrutar del tiempo juntos en familia: "Estamos disfrutando de él y de sus chascarrillos".

Hay que recordar que Zaldívar se casaba de nuevo hace unas semanas con el padre de sus hijas para sorpresa de todos.