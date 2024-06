Un expediente secreto de hace 428 años revela una red de espías de la reina Isabel I de Inglaterra

Un expediente secreto de 428 años de antigüedad ha permitido ahora revelar una red clandestina de espionaje que la reina Isabel I de Inglaterra tenía a su disposición y con la que espiaba a los monarcas europeos que pudiesen estar interesados en el trono inglés.

El documento, que comprende una única hoja, lleva por título Los nombres de los agentes de inteligencia y pertenece a Robert Cecil, conde de Salisbury y estadista inglés que ocupó el puesto de Secretario de Estado de Inglaterra entre 1596 y 1612. Este maestro de espías fue también el hombre que descubrió la llamada conspiración de la pólvora de 1605, el famoso complot fallido con el que un grupo de católicos ingleses pretendían matar al rey Jacobo I y a su entorno haciendo explotar las Casas del Parlamento en Londres.

El historiador Stephen Alford, profesor de Historia británica moderna temprana en la Universidad de Leeds, ha logrado reconstruir esa red de espías a partir de la lista de nombres escrita por Cecil y la ha recopilado en un libro. Para Alford, este organigrama podría incluso considerarse el "primer servicio secreto organizado" de Inglaterra.

En declaraciones recogidas por el diario The Guardian, Alford ha explicado cómo descifró este expediente. "Había muchos nombres en la lista: algunos los reconocí, personas del consejo privado de Isabel I o cercanas a él, y había muchos que no conocía. Con el tiempo, me di cuenta de que los números junto a sus nombres eran números de folio y que en realidad se trataba de una página de contenidos. Ese fue un momento de luz", ha asegurado.

Hasta la investigación de este historiador, la mayoría de los estudiosos pensaban que Robert Cecil tenía "algunos espías, aquí y allá". Sin embargo, Alford ha descubierto que la reina Isabel I contaba a su cargo con una red de más de 20 espías que se extendía por varios puntos de Europa como Lisboa, Calais, Bruselas, Sevilla, Roma, Ámsterdam, Escocia o Suecia.

El perfil de espía que elegía Robert Cecil eran comerciantes, "porque viajan, saben leer y escribir, hablan idiomas europeos y tienen sus propias redes" de contactos. A cada agente se le pagaba para enviar en secreto informes codificados a Cecil, que descifraba utilizando un cifrado individual personalizado en cada uno de sus archivos, explica el investigador.

Por ejemplo, tras la derrota de la Armada Española de 1588, cuando Felipe II trató de atacar la Inglaterra protestante y derrocar a Isabel I, Cecil desplegó un equipo de espías para que vigilasen "la costa atlántica, en algún lugar cerca de Biarritz, para ver si hay barcos españoles navegando en una nueva armada o haciendo preparativos militares y navales", lo que mostraba su preocupación por la posibilidad de un segundo ataque naval español en la década de 1590.

Estos espías "fingían que enviaban mercancías de contrabando entre Francia y España, pero en realidad iban a los puertos y hacían informes sobre la actividad naval, contaban barcos y averiguaban lo que estaba pasando", indica el historiador.

La investigación de Alford revela que este sistema organizado y bien financiado es "el primer servicio secreto inglés".