Céline Dion se siente "avergonzada" cada vez que sufre un ataque por su enfermedad

El documental Soy Celine Dion, que emite Prime Video y que se ha estrenado este miércoles, empieza con una advertencia: "Esta película contiene escenas impactantes de tratamientos médicos que pueden herir la sensibilidad".

Se refiere a los ataques y convulsiones que sufre la artista canadiense y que se deben parar con medicación inmediata. En ellas, se aprecia cómo el dolor llega al cuerpo de Dion mientras su terapeuta, Terrill Lobo, intenta paliarlo.

Se ve a Celine Dion tumbada boca abajo en la camilla de Lobo cuando este se da cuenta de que está teniendo un ataque. Lo primero que hace es cogerle la mano, agarrotada, para estirarla. Viendo que el ataque no cesa, el terapeuta le dice que le van a dar un potente calmante. Celine Dion comienza entonces a convulsionar.

Mientras le toman las constantes vitales, le administración la medicación por vía respiratoria. Celine Dion comienza a reaccionar y rompe a llorar. Las imágenes muestran unos minutos que se hacen eterno. Cuando Celine Dion está más recuperada, logra sentarse en la camilla. "Siempre que me pasa esto me da muchísima vergüenza", son sus primeras palabras. "No sé cómo expresarlo. Es como si perdieras el control de tu cuerpo", añade afligida.

El síndrome de la persona rígida (SPS, por sus siglas en inglés) es un trastorno neurológico adquirido raro que se caracteriza por una rigidez muscular progresiva y por episodios repetidos de espasmos musculares muy dolorosos. En el caso de Dion le afecta, además, a las cuerdas vocales y a la garganta.