Elena Tablada, candidata a Miss Universo: "Tengo el físico en contra"

Elena Tablada ha decidido presentarse a Miss Universo, certamen de belleza en el que será candidata en su próxima edición, según ha revelado Iván Reboso en Fiesta.

"Ella me ha dicho: 'quiero quererme, quiero aprender a valorarme y, en este punto de mi vida, es el momento ideal para dar este paso y demostrar que me quiero tanto por dentro como por fuera", ha relatado el periodista.

"Elena Tablada tenía ganas de dar un cambio en su vida, de volver a creerse a sí misma porque ha atravesado muchos baches últimamente y ha dicho: 'me quiero querer, quiero confiar en mí'", ha explicado el periodista.

"Ha llegado el momento de demostrar al mundo quién es", ha dicho firme Reboso, que ha proseguido: "Ha pasado los últimos años de su vida contando lo que le ha sucedido, ha tomado el mundo por montera, la familia la ha apoyado y ahora va a por todas. Ella va a por la corona".

Eso sí, Tablada representará a Cuba en Miss Universo: "Todo ha surgido a raíz de su familia y va representando a Cuba porque ella se siente mitad española y mitad cubana".

Tras conocerse la noticia, ella misma reaccionó para el mencionado programa: "No entraba dentro de mis planes, pero mi familia de Miami tiene muchas esperanzas en mí y mira, me inscribí, aunque creo que estoy fuera de los cánones de lo que son estos certámenes de belleza, pero ya han cambiado y querían a una persona que fuera cubana y por qué no".

Según narra la empresaria, esto es lo que tendrá a favor y en contra en el certamen: "Me preguntaron que me veía de especial y, aunque creo que tengo el físico en contra, lo que tengo es mi cabeza y como los años me han hecho amueblarla. Por lo tanto, lo mejor que tengo es el aprendizaje. Me voy a dejar llevar y sorprender por la vida".