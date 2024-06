Las claves de una buena revisión de coche antes de iniciar un viaje: evita imprevistos en carretera estas vacaciones

Julio da este lunes el pistoletazo de salida a la primera operación salida del año. Los españoles hacen las maletas y cogen el coche para dirigirse a sus destinos favoritos dónde pasar las vacaciones. Sin embargo, si no se hacer una buena revisión del vehículo, los imprevistos pueden hacer que este periodo de descanso se convierta en toda una pesadilla.

A lo largo del verano, la DGT espera un total de más de 94 millones de desplazamientos, lo que representa un aumento del 0,4 % respecto al año pasado. Además, se estima que 45,7 millones millones de viajes se produzcan tan solo durante el mes de julio.

Es en este periodo también cuando el número de accidentes de tráfico aumenta. Revisar que el coche se encuentra en perfectas condiciones antes de arrancar no solo hace que se eviten imprevistos, sino que también aporta una mayor seguridad a los viajeros. Pero... ¿Cuáles son las claves para realizar una correcta revisión del coche antes de viajar?

Revisar el estado de los neumáticos

Las ruedas son el único punto de contacto entre el vehículo y el asfalto, por lo que su buen estado es primordial. Comprueba la profundidad del dibujo (debe ser de al menos 1,6 mm) y la presión, ya que esto asegura un buen agarre en caso de frenada de emergencia. Además, con unos neumáticos en óptimas condiciones ahorrarás en consumo de combustible.

Ojo a los amortiguadores

Los amortiguadores, al igual que los neumáticos, son uno de los elementos que más influyen en el control del vehículo. Su desgaste, que es gradual y puede pasar desapercibido para el conductor, también afecta negativamente al comportamiento de los frenos y la dirección, dos elementos clave para la seguridad.

Atención a la batería y el motor

Si la batería está en mal estado o falla, el coche no arrancará. Aunque no hay un plazo concreto para su sustitución, su vida útil media es de unos 5 años. Se recomienda revisarla anualmente, ya que además es una de las causas más frecuentes de asistencia en carretera. Lo mismo pasa con el motor, el cual deberás asegurarte visualmente de que no presenta deterioro o deformidades.

Cuida el nivel y estado del aceite

Cuidar de este líquido disminuye el consumo de combustible así como las emisiones contaminantes. Un aceite en mal estado o sin revisar adecuadamente puede provocar averías graves en el motor, con un coste que oscila entre los 1.000 y los 8.000 euros. En cambio, cambiar el aceite y el filtro cuesta solamente entre 70 y 120 euros.

Buen funcionamiento de las luces

Algunas personas prefieren viajar durante la noche para evitar atascos, por ello, será especialmente importante que revises las luces de tu vehículo. Unas luces en perfecto estado y bien utilizadas evitan accidentes, especialmente en condiciones de baja o mala visibilidad. No olvides comprobar que todas funcionan correctamente antes de salir de viaje.

Comprueba que los líquidos están correctos

Aunque puedan parecer elementos secundarios, las escobillas y el líquido limpiaparabrisas son fundamentales para mantener una buena visibilidad al volante, aunque son unos de los elementos más fáciles de olvidar a la hora de hacer una revisión. Asegúrate de que estén en buen estado para que el parabrisas se mantenga siempre limpio. De igual forma, es importante revisar el líquido refrigerante para evitar el sobrecalentamiento del motor. Si no hay suficiente refrigerante o sus propiedades están alteradas, las averías resultantes pueden alcanzar los 8.000 euros.

No te olvides de los frenos

Por último, no debes olvidarte de los frenos. Si el líquido de frenos no está en buen estado o tiene exceso de humedad, puede aumentar la corrosión y favorecer la aparición de burbujas de aire, lo que reducirá la potencia de frenada. Por otro lado, no cambiar las pastillas de freno a tiempo puede provocar averías de entre 200 y 400 euros, además de disminuir la eficacia de los frenos.