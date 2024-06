Ginés Corregüela, destrozado, saca a la luz lo que se ha encontrado al llegar a casa: "No te mereces..."

Ginés Corregüela ha vivido un incidente en su propia casa, la misma que compartía con su ex, la canaria Yaiza Martín.

Según ha compartido el empresario en un vídeo donde se observa cómo toda su ropa aparece desteñida, ha explicado entre lágrimas: "Mirad lo que me encuentro. No voy a decir su nombre, no se merece que ni la mienta. Toda la ropa está para tirarla. Se ha llevado un chaquetón y unas deportivas nuevas", señala, muy nervioso y totalmente destrozado el empresario, que en ningún momento quiere da el nombre de la persona que habría hecho eso.

"A ella se le ha olvidado de dónde vino. Al final se ve cada uno la persona que es. No te mereces que ni te miente", asegura ante sus seguidores, que han reaccionado dándole ánimos.

En Supervivientes 2023 Ginés Corregüela contó que le había estado siendo infiel a su mujer, Isabel Hurtado, durante los últimos diez años y que tenía una nueva novia oficial, Yaiza Martín, con la que ha roto su relación recientemente.

Fue su hija, Mirian Corregüela, la que confirmó su ruptura tras días de rumores. Lo hizo mediante un vídeo en el que aseguraba que el amor de la pareja se había acabado.

Más tarde, la exconcursante de ¡Vaya vacaciones! contó su versión de la ruptura y desmentía la que había dado la tinerfeña. Para la andaluza, Martín no es ninguna víctima y piensa que se acercó a su padre "por interés económico", ya que cuando se conocieron él estaba triunfando con sus vídeos en el campo haciendo bocadillos gigantes. Además, ha revelado que su padre nunca le presentó a la canaria como su pareja, sino como una compañera de la agencia de representación.

"Yo hacía un año que no veía a mi abuelo por culpa de esa señora y fui al hospital para despedirme. Mi padre venía desde Sevilla y le dijo a ella que no se viniera para evitar un momento incómodo, pero ella le dijo que si no la llevaba con él en el coche, cogía otro y se iba detrás", relató Corregüela, quien piensa que hasta el último momento ella ha intentado alejarle de su familia.

"El día después mi padre me mandó un mensaje diciéndome que ya lo había hecho, la dejó él", aseguró. "Todo lo que ella dice, que me lo diga a mí, en mi cara, porque es mentira absoluta", dijo contundente y algo molesta la televisiva.

Esta versión es totalmente contraria a la que ha contado Yaiza Martín en Fiesta, donde aseguró que tres meses atrás le había comunicado a Ginés su intención de cortar la relación porque él quería dejar Sevilla y volver a Úbeda a vivir pero ella no estaba dispuesta a soportar la incomodidad que le generaba su entorno.