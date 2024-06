María Rey y Manuel Campo Vidal se separan después de 25 años juntos y 3 hijos en común

María Rey y Manuel Campo Vidal han decidido separarse. Los periodistas, que llevaban más de dos décadas juntos -concretamente 25 años- y tienen tres hijos en común (Iria, de 25 años, Iago, de 23 y Nacho, de 21), han puesto fin a su relación sentimental, aunque no familiar, según asegura el entorno de la ya expareja a El Mundo.

"María y Manuel se han separado por el desgaste de los años", indica a este medio una fuente cercana a ambos. "Se trata de un proceso personal de pareja, que no de familia, ya que mantienen una muy buena sintonía y se siguen viendo en el que fuera su domicilio conyugal, donde viven sus hijos. Han tomado una decisión conjunta dolorosa, claro, pero desde la lealtad y la fidelidad", sostiene.

"No hay terceras personas. Esto se ha hecho despacio, de manera privada, sin conflictos", asegura la misma fuente. tanto que, "de hecho, hasta ahora solo lo saben sus familiares y amigos íntimos y ahora lo tendrán que asumir públicamente".

Además, asegura que, "entre ellos, no se ha hablado nada de divorcio porque no se separan", ya que "no tienen intención de volver a casarse". "No viven bajo el mismo techo desde hace muy poco. Ha facilitado las cosas que tienen un piso cercano a la casa donde vivían juntos. Para que te hagas una idea, hablan a diario y comen en familia a menudo. Les vamos a seguir viendo bien y juntos en muchas ocasiones", añade.

"Es ley de vida. Hay muchos matrimonios que viven así, en el desgaste., que se conforman y siguen adelante, pero hay cosas que puedes dejar así o cambiarlas. Y ellos han preferido pasar a otra etapa en sus vidas", zanja el mismo testimonio.