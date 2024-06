María José Suárez rompe su silencio y cuenta cómo está tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi

La ruptura entre María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi ha cogido por sorpresa a muchos esta semana, después de que la modelo confirmase en sus redes sociales su separación del jinete y empresario, con el objetivo de poner fin a los rumores sobre el distanciamiento que había en la pareja. Días después de dar la noticia, Suárez ha vuelto a Instagram, donde ha roto su silencio para explicar cómo se encuentra.

En este sentido, ha asegurado que está "tranquila, serena, con la conciencia tranquila y alma llena", ha dicho la exmiss España.

Asimismo, Suárez ha querido dar las "gracias" a sus amigos y seguidores "por tantos comentarios bonitos que me habéis enviado por privado, aún estoy leyendo, porque os leo a tod@s", ha añadido en la red social.

La modelo ha acompañado estas palabras junto a varias imágenes de una campaña promocional de una marca de ropa en la que colabora.

Después de tres años de relación, Suárez se sinceraba esta semana a través de sus Stories en Instagram, donde soltó la noticia de su separación.

"Se acabó. Con el fin de evitar especulaciones y noticias falsas, y con la misma naturalidad que comparto otros aspectos de mi vida con vosotros, os cuento que Álvaro y yo ya no estamos juntos. No ha sido el mejor final para una historia tan bonita, pero, como siempre, me quedo con los buenos momentos vividos en estos tres años, que han sido muchos", escribió.

Escassi, por su parte, ha reconocido que "ha sido duro", ya que "cuando hay tanto amor y tanto cariño, no es un interruptor que se apaga y se termina". El también exconcursante de MasterChef Celebrity ha descartado que hubiese terceras personas que precipitasen el fin de la relación y solo ha tenido buenas palabras para su ex: "Al final pasan cosas, la quiero, la respeto y la admiro muchísimo", ha dicho.