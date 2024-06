Carlo Costanzia desvela cómo es su verdadera relación con su madre, Mar Flores

La última entrevista que Carlo Costanzia ha concedido a ¡De viernes! ha dejado entrever detalles de cómo es su relación actual con su madre, Mar Flores. Su visita al plató del programa tenía como asunto principal hablar del embarazo de su pareja, Alejandra Rubio, y también allí ha coincidido con su 'suegra', Terelu Campos. No obstante, las preguntas en torno a la reacción de Mar Flores al conocer la futura paternidad de su hijo estuvieron presentes y Costanzia ha querido aclararlo también.

En primer lugar, el joven ha confirmado que su madre se enteró "un día antes" de que saliese publicada en ¡Hola! la exclusiva del embarazo de Alejandra Rubio. "Esto no quiere decir que no me fíe de mi madre", ha aclarado acto seguido ante los colaboradores del programa.

A pesar de ello, Costanzia no le comunicó la noticia de que sería abuela en persona, un detalle que ha sorprendido debido a su importancia. "Me hubiera gustado contárselo en persona, pero tuve que hacerlo así. No es la mejor manera de habérselo dicho", se ha excusado.

Lo cierto es que desde que la noticia del embarazo de Alejandra Rubio salió a la luz, Mar Flores ha evitado pronunciarse siempre que se le ha preguntado, una decisión que su hijo mayor respeta. "Me parece lícito que no quiera hablar o que quiera guardar silencio", ha valorado.

Las comparaciones son odiosas, especialmente cuando se ve la estrecha relación que mantienen Alejandra Rubio y Terelu Campos, frente a la de Costanzia con su madre, lo que ha llevado a los colaboradores de ¡De viernes! a preguntar qué tipo de cercanía mantiene con su progenitora.

En este sentido, ha descartado que tenga una mala relación con Mar Flores: "Cada uno es un mundo, cada persona se relaciona con su familia de una forma distinta", ha defendido.

Costanzia ha insistido a continuación en que "una noticia no es lo que hace que cambie la relación. Nuestra relación es estupenda", ha opinado.

Respecto a la polémica publicación de Mar Flores en Instagram —en la que aparecía cogiendo un helicóptero junto al mensaje "Experiencias DE VIERNES"—, el joven ha quitado hierro al asunto al explicar que él mismo le preguntó por esa publicación: "Ella tiene un reto deportivo en el que va poniendo de lunes, de martes… Y ese día, puso 'de viernes' y un helicóptero", ha dicho.

Por último, Costanzia se ha referido a su madre con un halago, ahora que se convertirá en abuela, y no ha dudado en calificar que será "una abuela preciosa, guapísima y con una clase tremenda".