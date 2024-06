La angustiosa experiencia de un hombre al que le picó una abeja en el globo ocular: los médicos no podían extraer el aguijón

El New England Journal of Medicine, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, ha publicado hace unos días el caso de un hombre que sufrió una picadura de abeja en el ojo ocular que le provocó serios problemas de visión, ya que los médicos no podían extraer por completo el aguijón el insecto.

El hombre, de 55 años de edad y de Philadelphia (EE UU), acudió a urgencias, donde los médicos intentaron extraerle el agujón del insecto del ojo derecho, pero no lo lograron del todo, lo que le provocó un deterioro de la vista y un mayor malestar tan solo dos días después.

Cuando finalmente regresó al Wills Eye Hospital, su vista se había deteriorado hasta tal punto que apenas podía identificar los dedos de la mano con el ojo derecho.

Además, tenía el ojo muy hinchado y había adquirido un tono inflamado y sanguinolento, con sangre coagulada acumulándose en la base del iris.

Los oftalmólogos detectaron el problema en la unión entre la parte blanca del ojo y la córnea: se trataba de un minúsculo segmento del aguijón de la abeja alojado en este lugar.

Así se quedó el ojo del paciente, junto a dos imágenes del aguijón. Talia N. Shoshany / NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE

El diagnóstico definitivo fue de "inyección conjuntival, edema corneal inferior y un infiltrado en el borde nasal con un trozo de aguijón retenido".

"También se observó un hipema, que se atribuyó a un traumatismo en el iris causado por el aguijón clavado y los vasos sangrantes del iris. Se utilizaron fórceps de joyero para eliminar el resto del aguijón", dice el informe.

Las picaduras de abeja oculares justifican la derivación a un oftalmólogo debido a la inflamación grave que puede resultar de de la lesión, así como la posibilidad de retención del aguijón en el ojo, como en este caso.

"Se recetó antibacteriano tópico y colirio de prednisolona. A los cinco meses de seguimiento, la agudeza visual en el ojo derecho había mejorado a 20/25", informa el New England Journal of Medicine.

Los expertos en oftalmología recomiendan acudir al oftalmólogo en caso de que una abeja te pique en el ojo. En este caso, los oftalmólogos pudieron ver el aguijón con un aumento de 10 o 16 veces y contaron con la ayuda adicional de un tinte fluorescente. A continuación, el aguijón tuvo que ser "extraído con micropinzas específicas para oftalmología", dice la revista especializada.