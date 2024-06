Ponen a la venta una isla en Escocia por menos de 600.000 euros: no hay internet y puedes quedarte aislado durante días

Más de uno ha soñado con vivir en un paraje perdido, alejado de la civilización y del calor de la ciudad y rodeado de naturaleza y del mar. Ahora, estas personas tienen la opción de cumplir su sueño.

La isla de Mullagrach, de 360.000 metros cuadrados, se encuentra en el noroeste de Escocia, y está a la venta por un precio de algo menos de 600.000 euros, tal y como recoge el Daily Mail.

El problema es que llegar a este lugar no es tan fácil. Hay que hacer un trayecto de 35 minutos en barco, por un mar que suele estar embravecido por las olas. Del barco subimos a la única edificación de la isla a través de una escalera de hierro.

Phiddy Robertson, de la agencia inmobiliaria Galbraith lo explica así: "En esta isla, la naturaleza es la que manda. Así que si la naturaleza decide que el viento es demasiado fuerte o que el oleaje es demasiado fuerte, entonces no se puede desembarcar. Es una experiencia que te hace sentir humilde y que te hace sentir en la tierra, y que la hace tan especial".

Cuando el tiempo por fin es lo suficientemente bueno para poder visitar la isla, la inmobiliaria recuerda que la visita no debe ser muy larga, ya que en Mullagrach siempre existe el riesgo de que el viento cambie, no puedas salir y te quedes aislado.

De hecho, un propietario anterior quedó abandonado con su hijo durante casi una semana y tuvo que ser rescatado por la guardia costera.

Mullagrach es un paraíso de la naturaleza: en ella anidan al menos 22 tipos de aves (entre ellas grandes gaviotas, cormoranes, fulmares y gansos), y en la isla viven dos nutrias y más de 95 especies de plantas o flores, desde enebros hasta orquídeas y musgos en flor. Y en un buen día, con un ojo atento, se pueden avistar focas, marsopas, delfines y ballenas.

"Es un gran lugar para observar la aurora boreal y, si miras con atención, es posible que veas el Polo Norte", dice la inmobiliaria.

La cabaña, por su parte, es de "alta calidad y bajo impacto ambiental", fabricada en Suiza con madera laminada cruzada súper resistente y cuenta con estufa de leña, refrigerador con energía solar, vitrocerámica, inodoro de abono, dos literas y una despensa muy acogedora llena de vino, cerveza, ginebra y comida de emergencia.

Eso sí, no hay WiFi ni internet, pero la inmobiliaria no lo ve con buenos ojos: "No se trata de vivir a toda velocidad ni de comodidad. Te desafía y te pone en contacto con algo más honesto", dice Phiddy Robertson.

Es, además, un lugar para veranerar: los veranos son largos y suaves, y puedes sentarte fuera y leer un libro a las 23:00 horas, porque aún es de día. Pero el invierno es terrible: húmedo y de noche a las 15:00 horas, con vientos tan fuertes que la madera exterior de la cabaña tiene que ser renovada cada año.