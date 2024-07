Boxeo, desnudos y alcoholismo: lo que quizás no sabías sobre Oliver Reed, el actor de 'Gladiator' que murió durante el rodaje

Escritora

Soy asturiana y escritora. Lo primero me tocó en suerte, lo segundo lo he tenido que trabajar. Me di a conocer al mundo en 2016 gracias a mi relato 'Querida chica del bañador verde'. Publiqué varios cuentos infantiles y mi primer libro, 'La mujer de al lado', vio la luz en 2018. He publicado desde entonces varios libros, casi todos con HarperCollins. Desde 2021 tengo un espacio de radio sobre cine en La buena tarde, de la Radio del Principado de Asturias. También tengo tres hijos, dos perros, varios peces y una planta que, inexplicablemente, sigue viva. Creo que peinarse está sobrevalorado. Siempre tengo sueño. Soy más de salao.