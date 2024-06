Patricia Pérez rompe a llorar tras escuchar el testimonio sobre la maternidad de Sofía Mazagatos

"Ocho intentos y cinco años hasta que llegó el milagro que se llama Amanda". Con estas palabras definía Sofía Mazagatos el proceso por el que ha pasado hasta poder llegar a ser madre en su entrevista en el programa ¡De viernes!, un proceso duro que ha emocionado a una de las colaboradoras del espacio de Telecinco, Patricia Pérez.

"Me siento muy identificada contigo. No he vivido personalmente esa tragedia, pero no soy madre porque no puedo. Lo he intentado muchas veces. Al final decidí no intentarlo", aseguraba Pérez, visiblemente emocionada. "Te admiro porque es un proceso muy duro. Me emociono", añadía.

Tal y como ha narrado Mazagatos, una de las experiencias más dolorosas de su vida ha sido cuando perdió a su bebé de ocho meses: "Fue un embarazo complicado, difícil, sufrí hasta el final. No pudo ser. Con ocho meses di a luz a mi hija, pero su corazón ya no latía. Es devastador y desolador atravesar esta situación".

Y aquello, como ha contado, le hizo enfadarse con el mundo: "Pierdes la fe. Yo me enfadé y dejé de creer. Esto es algo que vivirá conmigo siempre. Tengo una estrella más en el cielo. Me he curado. Mis hijas me han curado. Estoy en un momento de gratitud con la vida y me estoy reencontrando con las cosas buenas y positivas. La vida es una superación permanente".

Tras ello, como ha asegurado, a los 49 años pudo finalmente ser madre, algo que ha calificado de "milagro": "Siempre tuve claro que si tenía una hija quería que fueran dos. Somos padres mayores y tardíos. Creo que el mejor regalo que le puede dejar un padre a un hijo es un hermano. Ahora, Dios no lo quiera, si nos pasara algo sé que mi hija tiene su hermana y su cómplice".

Pero, hasta llegar aquí, Mazagatos afirmado haber pasado por hasta ocho procesos muy difíciles: . "Son muy duros y no son fáciles. Cuando te sale negativo es como si te tiraran de una novena planta. Es otra vez volver a empezar. Lo importante es el resultado. Ahora ya tenemos la familia que queríamos".

El apoyo de su pareja

Además de ello, Mazagatos ha expresado que en todo ello siempre ha contado con el apoyo de su pareja, Tito Pajares, a pesar de que los rumores de ruptura siempre han sobrevolado sobre ambos: "He tenido ocho intentos que no han sido fáciles. La pareja a veces se resiente, pero los momentos trágicos también unen si la relación es de verdad. Nuestra relación está a prueba de bombas. Hemos tenido muchas bombas durante más de 15 años y aquí seguimos".

En su caso, a pesar de que a su pareja no le gusta que salga en televisión, ha contado que ella ha querido hacerlo para acercar su experiencia a todos aquellos padres que estén pasando por algo parecido: "He querido dar un mensaje de esperanza a aquellos que luchan por tener un bebé. No es tan fácil. En mi caso yo he visto la cara A, la cara B y la cara C".