'Celebrities' posando en posturas raras para sus seguidores

Después de recordar las mejores fotos de las estrellas españolas cuando eran niños y recopilar las imágenes de famosos de España posando en posturas raras para sus seguidores de Instagram, hemos hecho lo propio con las celebridades internacionales, como Kendall Jenner, Cristiano Ronaldo, Taylor Swift y Tom Holland, entre otras personalidades.

Kendall Jenner

En bikini y estirándose con la ayuda de una palmera, así vimos a la hermana modelo de las Kardashian el 13 de mayo de 2023.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, que puede presumir de ser la persona con más seguidores en Instagram, nos dejó este posado entrenando el pasado 27 de octubre de 2021. "El trabajo duro es el único camino hacia la victoria. No hay atajos hacia la gloria. Quien no sufre, no gana", escribió.

Taylor Swift

"Nos reunimos todos los martes por la noche para cenar y tomar una copa de vino", confesó Taylor Swift el 12 de mayo de 2021 tras compartir esta divertida instantánea.

Tom Holland

Haciendo el pino en una piscina antes de darse un chapuzón, así aparece el protagonista de las últimas películas de Spider-Man en el post que subió el 13 de abril de 2021.

Beyoncé

El 28 de marzo de 2024 Beyoncé publicó esta foto comiendo espaguetis con la mano.

Ryan Reynolds y Blake Lively

"El mejor cumpleaños del mundo. Cortesía de mi esposa, amiga y espía internacional, @blakelively. Con enorme agradecimiento a mi restaurante favorito en Nueva York, @_o_ya_ y un reconocimiento especial a nuestros hijos por no arruinar todo como se había planeado", reza el texto de la divertida publicación que compartió el actor en 2016.

Miley Cyrus

Esta postura de Miley Cyrus no parece precisamente cómoda. La cantante de 'Flowers' publicó la foto en 2023, concretamente el 18 de abril.

Jimmy Fallon

"Una babacoa seria de trabajo en la azotea del 30 Rockefeller Plaza esta noche. Yo contra @blackthought", podemos leer en la publicación del cómico del 27 de mayo de 2021.

Sydney Sweeney



A la protagonista de 'Cualquiera menos tú' (2024) la vimos "un segundo colgada en Hawái" el pasado 22 de abril de 2024.

Chris Hemsworth

A Chris Hemsworth le inmortalizaron en pleno salto y compartió el resultado el 28 de enero de 2019 con sus seguidores de Instagram.

Chiara Ferragni

No parece muy cómoda la postura que adopta Chiara Ferragni en su post del 28 de septiembre de 2023 y lo mismo ocurre con sus taconazos.