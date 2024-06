Mercedes Milá envía un mensaje a Fayna Bethencourt tras el ingreso en prisión de 'El Yoyas'

La detención y el posterior ingreso en prisión del concursante de Gran Hermano Carlos Navarro, conocido como 'El Yoyas', ha llevado a la periodista Mercedes Milá a publicar una extensa carta en la que ha recordado el programa que presentó durante tantos años en Telecinco y donde ha querido enviar un mensaje a Fayna Bethencourt, exmujer de Navarro y también concursante de aquella segunda edición de Gran Hermano, donde se conocieron.

En palabras de Milá, "Gran Hermano me dejó muchas escenas grabadas para siempre. De las más delicadas no he hablado nunca por respeto a los protagonistas, pero lo de hoy es diferente", ha escrito en un mensaje publicado este sábado en su cuenta de Instagram.

A lo largo de la historia del reality "se formaron muchas parejas entre aquellas paredes, alguna todavía vive", ha añadido la presentadora, antes de entrar en el caso particular de Carlos Navarro y Fayna Bethencourt.

"El amor de Carlos y Fayna fue una relación vivida minuto a minuto por los millones de espectadores que veían el programa con fruición y, por supuesto, por el equipo que lo hacíamos", ha recordado Mercedes Milá.

Sin embargo, prosigue, "no tardaron en llegar los malos modos y las escenas violentas que obligaron a los responsables a expulsarlo de La Casa".

Sobre la relación que mantuvo con 'El Yoyas' a la salida de la casa de Gran Hermano, Milá ha rememorado "una entrevista sin piedad" que le hizo y en la que le dejó "espacio para el arrepentimiento". También ha repasado la faceta de Carlos Navarro como poeta: "Escribía poesía que traía a nuestra librería con la esperanza de venderla, pero no lo conseguía".

Sin embargo, más allá del trato que mantuvo con él, nada sabía Milá "del infierno que vivían Fayna y los niños". Lo supo "cuando lo juzgaron y lo condenaron", ha escrito. En concreto, Navarro fue condenado a cinco años y ocho meses de cárcel por delitos de malos tratos y lesiones cometidos contra su exmujer.

Según Mercedes Milá, "Carlos Navarro era un maltratador de libro y, a pesar de eso, Fayna Bethencourt tuvo que luchar a brazo partido para que la justicia la escuchara, admitiera sus pruebas y la protegiera del padre de sus hijos".

El pasado miércoles, 'El Yoyas' era finalmente detenido e ingresaba en la cárcel de Brians 1 después de estar dos años huido de la justicia. Para la presentadora, "la alegría de saberlo en prisión es amarga, pero es justa y sobre todo segura".

La presentadora ha querido dedicar además un mensaje especial a Fayna: "Qué grande has sido durante todo este tiempo eterno. ¡Nos has dado tantas lecciones a todos! Tus ojos azules han visto lo más negro del desamor y, sin embargo, has mantenido una dignidad asombrosa".

Concluye Milá su mensaje enviándole a Fayna "mucho amor para ti y para los niños, a los que conocí cuando eran muy pequeños en mi librería, donde su padre quería vender aquel libro de poesías".