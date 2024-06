Alejandra Rubio reaparece tras su contagio por Covid y contesta a las críticas: "No soy soberbia..."

Una semana después de anunciar su embarazo, Alejandra Rubio se veía obligada a confinarse en casa tras dar positivo en Covid. Esto ocurría el pasado miércoles 26 de junio, tan solo un día después de que la hija de Terelu Campos reapareciese en televisión tras dar la sorprendente noticia.

Sin embargo, Alejandra ha sido pillada este pasado viernes 28 saliendo de su casa de Aravaca, a las afueras de Madrid, para dar un paseo a su perro. La colaboradora de televisión ha aprovechado esta salida para responder las críticas que ha recibido durante los últimos días.

Nada más poner un pie en la calle, los periodistas preguntaban a la hija de Terelu por su estado de salud a lo que ella contestaba con un escueto "bien gracias". Sin embargo, la vuelta del paseo, nada más entrar a la puerta del portal se giraba hacía las cámaras y hacía una petición a los medios de comunicación que se encontraban allí: "No grabéis mi casa", decía de manera tajante.

Ante esta contestación, la reportera le preguntaba su opinión sobre los rumores que se habían levantado durante los últimos días que decían que la 'influencer' podría llegar a ser un poco soberbia en ciertas situaciones. "No es que sea soberbia, os he pedido que no grabéis mi casa y es lo único que hacéis, pero por todo lo demás genial, gracias", contestaba Alejandra en tono serio.

La colaboradora de televisión evitaba contestar a las preguntas que hacían referencia a la aparición de Carlo Costanzia junto a su suegra, Terelu en el programa de ¡De Viernes!, siendo esta la primera aparición del actor desde que se hiciese público el embarazo.

La entrevista estuvo marcada por la tensión e incluso la hija de María Teresa Campos tuvo que salir del paso y mediar durante un rifirrafe entre su yerno y José Antonio León. El reportero hizo varias preguntas incómodas al hijo de Mar Flores sobre Jeimy, su expareja, a quien le habría mandado mensajes mientras estaba saliendo con Alejandra. Costanzia negó tajantemente que eso fuese así y justificó que la joven solo buscaba la fama.

Pero si es lo mismo que haces tú. ¿Tú puedes hacerlo y otros no?", le preguntó León, a lo que Costanzia respondió que él ya nació "famoso". "Yo a lo largo de mi vida personal he tenido parejas que han sido anécdotas en mi vida y que han querido convertirse en lo que no han sido jamás. Por ello me siento muy identificada con ellos. Ahora me hace gracia, pero hace 20 años, cuando me tocaba a mí, me cabreaba muchísimo. Nunca es cómodo y nunca es agradable", añadía Terelu con intención de apaciguar los ánimos.

Más tarde, los colaboradores de ¡De viernes! tuvieron que pararle los pies de nuevo al novio de Alejandra Rubio tras arremeter contra Ana Rosa Quintana por unos comentarios que había hecho tras el anuncio del embarazo.

"Ana Rosa, buenas noches si me estás viendo. Ostras, con la edad y la experiencia que tienes, que poca educación dar cierto tipo de opiniones. La primera noche no sé… Si quieres la próxima vez te invito a mi casa para que tú sepas cuándo se hace y cuándo no", decía el actor. "No deberías faltar el respeto a una persona como Ana Rosa", decía el paparazzi Antonio Montero cortándole rápidamente.