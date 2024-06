Amaia se deja querer: "Sería increíble poder trabajar algún día con Almodóvar"

La cantante y actriz navarra Amaia Romero ha afirmado este sábado, durante un encuentro con el público del Festival Internacional de Cine de Valencia 'Cinema Jove', que sería "increíble" poder trabajar algún día con el director Pedro Almodóvar.

Amaia va a recibir en la gala de clausura de la 39ª edición del festival el premio 'Un futuro de cine', que ya tienen intérpretes como Elena Anaya, Fele Martínez, Karra Elejalde, Greta Fernández, Gorka Otxoa o su compañera en la serie La mesías Macarena García, galardonados en el pasado por Cinema Jove como valores emergentes.

"De los directores españoles sería increíble poder trabajar con Pedro Almodóvar algún día, sería muy fuerte, espero que le llegue esto", señaló entre risas Amaia, quien también reveló que le gusta mucho Rodrigo Sorogoyen.

Amaia, que en breve sacará su tercer disco, indicó que su prioridad sigue siendo su carrera como cantante, aunque admitió que también le gustaría tener nuevas experiencias en el mundo de la interpretación y no necesariamente con papeles relacionados con el mundo d el música.

"Estoy abierta a todo tipo de papeles, en la carrera como actriz me gustaría seguir aprendiendo y hacer más cosas, pero principalmente soy cantante. Para meterme en un nuevo proyecto tendría que ser algo que me emocione y me llegue. Estaría muy dispuesta a hacer papeles que no tengan que ver con la música, que es parte de mí, pero soy muchas más cosas que podría darle al personaje", explicó.

La cantante confesó tras su primera incursión en el mundo de la interpretación que "antes de empezar a rodar estaba súper nerviosa y tenía mucho miedo" y agradeció la ayuda que recibió de su compañera en la serie Macarena García y de los Javis, de los que destacó: "Saben cómo trabajar con gente que no tiene experiencia y desde el primer momento me sentí muy cómoda".

Durante la grabación de la serie televisiva, Amaia compaginó la creación de su nuevo trabajo discográfico Si abro los ojos no es real, y destacó la influencia que en este ha tenido sus nuevas experiencias como actriz.

"Trabajando en La mesías he experimentado conmigo mismo y he visto que podía hacer cosas que no sabía, como bailar, y he aprendido mucho sobre mí misma. Eso ha ido ligado al disco y a lo que estoy haciendo ahora mismo. El hecho de hacer La mesías paralelamente al disco ha hecho que inconscientemente incorpore muchas cosas de la serie que me han ayudado para componer y como referencias visuales", apuntó.

La ganadora de Operación Triunfo 2017, que participó con el grupo ficticio Stella Maris, que aparece en la serie, en la última edición Primavera Sound, destacó que tanto en las canciones como en la propia serie se ha tratado con mucho respeto la fe católica.

"Todo se ha hecho desde el respeto y con muchísimo cariño, es bastante llamativo que después de esta serie no ha habido ninguna queja porque se ha tratado la fe desde el respeto, la empatía y la libertad", concluyó.